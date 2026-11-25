El crecimiento del fútbol femenino también puso sobre la mesa una problemática que existió siempre nunca se trató: la indumentaria que utilizan las jugadoras. El calzado deportivo estuvo históricamente orientado al público masculino y, ante la falta de alternativas adecuadas, muchas futbolistas debieron recurrir a modelos infantiles o utilizar botines que no se ajustan correctamente a sus pies. Una situación que excede la comodidad y abre interrogantes sobre la salud y el rendimiento deportivo.

Durante FUTCON 2026, el festival de cultura futbolera realizado en el Centro Cultural Konex, Perfil y 442 conversó con Carolina «Carolo» Vázquez, quien trabaja en NITA, proyecto argentino enfocado en las necesidades de las futbolistas. En la charla, puso el foco en una experiencia que conoce de primera mano: las dificultades para conseguir calzado deportivo siendo mujer.

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La falta de opciones adecuadas puede llevar a situaciones poco habituales en otras disciplinas. "Yo calzo 37 con 33 años, un varón calza eso a los 12 años. Siempre me costó conseguir botines, a veces jugamos con dos o tres medias o dos plantillas" contó Vázquez.

La problemática también alcanza a la prevención de lesiones. Las mujeres presentan una mayor incidencia de roturas del ligamento cruzado anterior que los hombres en deportes como el fútbol, aunque no es fenómeno exclusivo del mal uso del calzado: "Las mujeres tienen entre dos y tres chances más de romperse el ligamento cruzado anterior, en general, pero usar un calzado que no es el adecuado puede colaborar en que se generen estas lesiones»2

El sueño de representar al fútbol argentino en el Mundial 2027

La conversación también tuvo lugar para el futuro del proyecto y su relación con la Selección Argentina. Carolo reconoció que uno de los grandes sueños de NITA es que una futbolista del seleccionado utilice sus botines y represente a la iniciativa. Sin embargo, evitó anticipar posibles novedades y aclaró que se trata de un objetivo a largo plazo.

El horizonte inmediato es el Mundial femenino de Brasil 2027, que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio y será el primero organizado en Sudamérica. La competencia representa una oportunidad para darle mayor visibilidad a la disciplina y a las distintas iniciativas que trabajan alrededor de ella.

"Vamos a ir al Mundial, nos parece importante estar en el lugar y seguir generando comunidad, pero lo que vamos a hacer se enterarán más tarde", adelantó Vázquez a Perfil y 442, sin revelar los proyectos que tienen previstos para la cita mundialista.