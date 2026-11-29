Este domingo, desde las 20.30, Boca recibe en La Bombonera a Gimnasia de La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamricana, buscará continuar por la senda del triunfo ante un Lobo que se ilusiona con el tan ansiado título.

El encuentro será dirigido por Darío Herrera y podrá verse en vivo por la pantalla de TNT Sports. El ganador de este encuentro enfrentará al vencedor de Rosario Central vs. Barracas Central.

Continúan los cuartos de final del Torneo Clausura 2026: quiénes juegan hoy y cómo verlos en vivo

Cómo llega Boca a los cuartos de final

Tras conquistar la Copa Sudamericana, Boca Juniors venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final, jornada en la que además dio la vuelta olímpica para celebrar el título internacional ante sus hinchas. Para este compromiso, el entrenador Rodolfo Arruabarrena mantendrá la base titular y realizaría un solo cambio: el ingreso de Santiago Ascacíbar por Milton Delgado, a quien preservarán tras sufrir un golpe en la rodilla derecha para que llegue óptimo a la final de la Copa Argentina del miércoles a las 20:00 en Santiago del Estero.

Con este panorama, el Xeneize intentará superar los cuartos de final por segunda vez bajo el formato actual, luego de haber alcanzado esa instancia en el Clausura 2025.

Cómo llega Gimnasia a los cuartos de final

Gimnasia llega ilusionado con pelear el título tras vencer 4 a 2 a Newell's en el Bosque, impulsado por los grandes rendimientos individuales de Ignacio Miramón e Ignacio Fernández. Ahora deberá visitar a Boca en La Bombonera, un estadio donde logró resultados parejos en sus últimas cinco presentaciones con dos triunfos por lado y un empate.

De cara a este encuentro, el entrenador Ariel Pereyra realizará una sola modificación obligada respecto del equipo que derrotó al conjunto rosarino: el ingreso de Nelson Insfrán en el arco en reemplazo del colombiano Harlen Castillo, expulsado en el cierre del último partido.

Boca vs Gimnasia LP: las posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gimnasia LP: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

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BP