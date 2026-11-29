La Copa Libertadores volvió a quedar en manos brasileñas. Palmeiras derrotó 1-0 a Estudiantes en Montevideo, levantó su cuarta corona continental y profundizó una hegemonía que lleva varios años. Brasil ganó las últimas ocho ediciones del torneo y desplazó a Argentina de lo más alto del palmarés por países.

La consagración también tuvo un protagonista especial en el banco. Abel Ferreira consiguió su tercera Libertadores con Palmeiras y alcanzó una marca que comparte con Carlos Bianchi y Osvaldo Zubeldía. El portugués se metió entre los entrenadores más ganadores de la historia, aunque el Virrey todavía conserva el récord con cuatro conquistas.

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El dato también tiene un impacto histórico para el fútbol argentino. Con la victoria del Verdao, Brasil llegó a 26 títulos de Libertadores y dejó atrás a Argentina, que suma 25. Durante décadas, los clubes nacionales habían encabezado esa estadística, pero el crecimiento de los equipos brasileños cambió el escenario.

La diferencia se nota especialmente en las finales. Desde que la CONMEBOL implementó la definición a partido único en 2019, todos los campeones fueron brasileños. Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo se repartieron las ocho últimas ediciones.

River en 2019, Boca en 2023 y Estudiantes en 2026 fueron algunos de los argentinos que llegaron a la definición, pero ninguno pudo romper la racha. La última vez que un equipo de otro país levantó el trofeo fue en 2018, cuando River venció a Boca en Madrid.

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Ferreira también se metió en una mesa reservada para entrenadores históricos. Con su tercera Copa Libertadores al frente de Palmeiras, igualó las conquistas de Osvaldo Zubeldía y Carlos Bianchi, dos nombres fundamentales en la historia del fútbol argentino. El portugués ganó las ediciones de 2020, 2021 y 2026, y quedó a una sola consagración del récord del Virrey, que levantó cuatro trofeos: uno con Vélez y tres con Boca.

La comparación tiene un condimento especial por Zubeldía. El entrenador llevó a Estudiantes a conquistar tres Libertadores consecutivas, entre 1968 y 1970, y marcó una época en el club platense. Más de medio siglo después, Ferreira alcanzó esa misma cantidad con Palmeiras, precisamente ante el Pincha. Una coincidencia que le agrega otro capítulo a una final que dejó mucho más que un campeón.

Para Argentina, los números empiezan a ser difíciles de ignorar. La historia sigue teniendo un peso enorme, pero hoy la diferencia se juega en el presente: los brasileños ganan las finales, acumulan títulos y cuentan con proyectos que se sostienen en el tiempo. La pregunta ya no es solamente cuándo volverá a ganar un equipo argentino, sino qué tiene que cambiar para que eso suceda.