Con la victoria de Palmeiras frente a Estudiantes, quedó confirmado el cuadro de la Recopa Sudamericana 2027: el conjunto brasileño, flamante tetracampeón de la Copa Libertadores, se medirá ante Boca, ganador de la última Copa Sudamericana.

Ramon Sosa, el héroe de la final de la Copa Libertadores

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena había sellado su clasificación en Barranquilla tras imponerse 2-0 ante Atlético Mineiro y esperaba por el desenlace de la final en Uruguay para terminar de diagramar su arranque de temporada en el plano continental.

El certamen se disputará bajo el formato clásico de dos partidos, sin sede neutral, en el que el campeón de la Copa Libertadores cuenta con el beneficio de cerrar la llave en su estadio.

El partido de ida se disputará en La Bombonera. De acuerdo con el calendario preliminar que maneja la organización, la fecha principal apuntada es el miércoles 17 de febrero de 2027.

La revancha se llevará a cabo en San Pablo (en el Allianz Parque), una semana después, con fecha apuntada para el miércoles 24 de febrero de 2027.

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Ramón Sosa hizo el gol que le dio la Copa Libertadores a Palmeiras ante Estudiantes

En la serie entre el Xeneize y el equipo de Abel Ferreira no regirá la regla del gol de visitante como criterio de desempate. Si al término de los dos encuentros persiste la igualdad en el marcador global, la final se extenderá a un alargue de 30 minutos en Brasil y, si continúa empatada, el campeón se decidirá por penales.





FMZ