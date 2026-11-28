Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol profesional después de la derrota de Estudiantes ante Palmeiras por 1-0 en la final de la Copa Libertadores 2026. El arquero uruguayo, de 40 años, confirmó la decisión durante las entrevistas posteriores al encuentro y le puso punto final a una extensa trayectoria que tuvo su último capítulo en el estadio Centenario de Montevideo.

"Me voy feliz. Es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado", expresó el arquero, visiblemente emocionado. Aunque no pudo despedirse con el título continental, valoró haber llegado hasta la última instancia y competir por un trofeo de semejante importancia.

La elección del escenario tuvo un significado especial para Muslera. El Centenario es el estadio donde debutó como futbolista profesional y, en esta oportunidad, también fue el lugar elegido para disputar su último partido. "Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde yo debuté como profesional. Llenaron las tribunas, alentaron a morir", contó durante la entrevista.

Además, le dedicó unas palabras a sus compañeros y a sus seres queridos, que estuvieron presentes en una jornada cargada de emociones. «Le agradecí a los compañeros», señaló, antes de resumir sus sensaciones: "Me voy feliz de haber competido hasta el último día".

Fernando Muslera, uno de los héroes de este Estudiantes

Ramón Sosa hizo el gol que le dio la Copa Libertadores a Palmeiras ante Estudiantes: el video del gol

La carrera de Fernando Muslera

Muslera cierra una carrera de más de dos décadas, con pasos por Montevideo Wanderers, Nacional, Lazio, Galatasaray y Estudiantes. Su etapa más extensa y exitosa fue en el fútbol turco, donde se convirtió en un referente del Galatasaray y conquistó 19 títulos entre 2011 y 2025.

También fue una pieza importante de la Selección de Uruguay, con la que disputó cinco Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos México y Canadá 2026. En Sudáfrica fue protagonista de la histórica campaña que terminó con la Celeste en el cuarto puesto.

Su último desafío fue con Estudiantes, club al que llegó para aportar experiencia y jerarquía. En su primera temporada consiguió títulos locales y fue decisivo en la clasificación a la final de la Libertadores, donde atajó tres penales en la definición ante Flamengo.

El desenlace no fue el que esperaba: Palmeiras se quedó con la Copa gracias al gol de Ramón Sosa. Sin embargo, Muslera eligió despedirse en su tierra, ante una multitud y después de haber competido por uno de los trofeos más importantes de su carrera.

LT