Ramón Sosa fue el encargado de romper el cero en la final de la Copa Libertadores 2026. El delantero paraguayo convirtió el 1-0 de Palmeiras ante Estudiantes en el comienzo del segundo tiempo y le dio la ventaja al equipo brasileño en el Estadio Centenario de Montevideo.

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La jugada llegó a los 52 minutos. Arthur Gabriel, que había ingresado en el entretiempo, lanzó un centro desde el costado y Jhon Arias alcanzó a desviar la pelota de cabeza. Por detrás de la defensa apareció Sosa, que quedó en soledad dentro del área y definió para vencer a Fernando Muslera.

El gol tuvo un condimento especial para el atacante paraguayo. En 2022 había vestido la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que conoce de cerca la rivalidad con Estudiantes. Durante aquella temporada disputó dos clásicos platenses, ambos terminaron 1-1 y no pudo conseguir una victoria frente al Pincha.

Ahora, cuatro años después, volvió a cruzarse con el conjunto albirrojo, aunque en un escenario completamente diferente: una final de Libertadores y con la camiseta de Palmeiras.

LT