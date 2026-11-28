Luego de un largo parate sin fútbol local, este sábado continúa el Torneo Clausura y trae consigo un partido de alto calibre. A partir de las 22:00, River visita a Instituto en Alta Córdoba por los cuartos de final.

En un cruce a partido único, que contará con tiempo suplementario y penales en caso de igualdad tras los 90 minutos, la Gloria busca hacer valer su condición de líder de zona frente a un Millonario que llega con jerarquía individual para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El partido será arbitrado por Nazareno Arasa y se podrá ver en vivo a través de la señal televisiva de ESPN Premium.

Cómo llega River

El equipo de Leonardo Ponzio desembarca en territorio cordobés tras vencer 3-1 a Lanús en el Estadio Monumental por los octavos de final. En aquel encuentro, el Millonario impuso condiciones con un doblete de Thiago Almada y un tanto de Tobías Andrada.

River Plate

La principal novedad de River es el regreso de Gonzalo Montiel, quien ya cumplió las dos fechas de suspensión tras su expulsión en el Superclásico ante Boca. Cachete ingresaría directamente como titular en el lateral derecho en reemplazo de Giovanni González.

Por otra parte, el historial reciente sonríe al conjunto de Núñez, que ganó cuatro de los últimos cinco cruces oficiales ante la Gloria, incluido un contundente 4-0 en su última visita a Córdoba durante el Torneo Clausura 2025.

Cómo llega Instituto

El equipo dirigido por Diego Flores atraviesa un gran momento futbolístico y acumula nueve partidos consecutivos sin derrotas. Tras finalizar en la primera posición de la Zona A con 34 puntos, se ganó el derecho de definir esta llave en su cancha.

Instituto

Instituto viene de superar 2-1 a Huracán en un partido intenso disputado en Córdoba. Con goles tempraneros de Alex Luna y Facundo Suárez en la primera mitad, resistió el descuento del Globo y el tramo final con diez hombres.

Pese al gran momento, la Gloria sufrirá la ausencia obligada de Giuliano Cerato, expulsado por doble amarilla ante Huracán, cuyo lugar en el lateral derecho sería ocupado por Hernán De la Fuente. Además, Flores aguarda hasta último momento por la evolución física de tres piezas clave: Alex Luna, Jeremías Lázaro y Matías Gallardo.

Instituto vs River Plate: las posibles formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ