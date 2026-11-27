River ultimó detalles y dio a conocer su lista de convocados para visitar a Instituto este sábado 28 de noviembre desde las 22:00 en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Tras dejar en el camino a Lanús, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio apuesta a este certamen como su gran objetivo de cierre de año y la principal vía para clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

En ese sentido, el director técnico millonario dio a conocer la lista de convocados que viajarán a Córdoba y ya empieza a delinear el posible equipo titular.

Los convocados de River para visitar a Instituto

El River de Leo Ponzio prepara otra final con una duda clave en el once titular

El probable once: una sola variante confirmada

En cuanto a la formación inicial, todo apunta a un único cambio respecto al último compromiso: el regreso de Gonzalo Montiel en reemplazo de Giovanni González.

El lateral completó las dos fechas de suspensión tras su expulsión en el Superclásico y recuperará su lugar desde el arranque.

Gonzalo Montiel vuelve tras la sanción del Superclásico

Por otra parte, la situación n física de Marcos Acuña y Lucas Beltrán marcó la semana de trabajos.El defensor había salido ante Lanús por una sobrecarga en el aductor izquierdo y el delantero por un golpe que le generó inflamación en el tobillo derecho, pero ambos entrenaron a la par del grupo y perfilan como titulares, con Francisco Ortega y Sebastián Driussi como alternativas si surge algún inconveniente.

En la mitad de la cancha, ante las bajas de Aníbal Moreno y Fausto Vera, Santiago Espíndola volverá a ser titular por tercer partido consecutivo junto a Tobías Andrada, Tomás Galván y Thiago Almada, mientras que arriba acompañarían Ángel Correa y Lucas Beltrán.

En ese sentido, el equipo que se perfila para visitar a Instituto formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

FMZ