Leonardo Ponzio ya golpeó la mesa para dejar en claro que quiere seguir siendo el DT de River en 2027, que no se siente un interino y que le molesta que se anden ofreciendo como si su lugar estuviera en una góndola de venta. Para lograrlo debe hacer la parte su trabajo, elegir a los mejores jugadores con la estrategia adecuada y la táctica más eficaz contra un equipo que juega bien y que lo hará en un campo de juego adverso a las pretensiones de River. En ese marco debe, Ponzio, consolidar las certezas que consiguió y sobre todo resolver las dudas que aún tiene el equipo.

Leo Ponzio

En principio hay dos cuestiones que parece haber resuelto y que le estaba causando un fuerte dolor de cabeza que se le convirtió casi en un traumatismo en la Boca con el volante central compañero de Otamendi y con el volante central -un largo karma de River desde hace años- y para ambas situaciones encontró un principio de solución con Lautaro Rivero por Lucas Martínez Quarta y con Santiago Espíndola por Lucas Silva. Tanto contra Aldosivi como contra Lanús esos cambios al menos no le trajeron los problemas de otros partidos.

Rivero deberá bajar a cero el nivel de error porque las virtudes con su rapidez en los cruces las tiene, pero el problema lo tiene cuando intenta salir jugando o cuando traslada. Muchas veces corrige su propio error. Además, le da a Otamendi mejor perfil de juego por derecha en especial cuando sale a presionar alto y no pierde. Espíndola tiene a su favor una gran gestión en el primer pase de salida, siempre queda perfilado para ir hacia adelante y en los dos partidos falló apenas dos pases. Le falta algo de quite en zona alta, pero sabe que no puede salir y perder, por eso su cautela es también una virtud.

Nicolás Otamendi

Ahora las dudas son otro tema para Ponzio. La primera y que se mantuvo en los 11 partidos de su gestión es la del 9 ¿Driussi o Beltrán?. El DT ya había tomado una decisión fuerte cuando sacó al Cabezón y puso a Beltrán en el 3-0 sobre Belgrano. Desde entonces, Driussi sólo sumó minutos desde el banco, luego de haber sido titular en los primeros seis partidos de la gestión. Los otros cinco los jugó Beltrán. Contra Racing, el ex Tigre ni siquiera ingresó. Con Ponzio, Beltrán acumula 11 presencias y Driussi 10, con un gol para cada uno.

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El cambio llegó tras la derrota con Huracán y el empate con Sarmiento, y tuvo dos razones: jugar a la segunda pelota cuando los rivales se cierran atrás y ganar presión alta en la marca. A eso se sumaba la idea de que Driussi entrara fresco en el complemento, con los defensores rivales desgastados. El problema es que, salvo contra Belgrano, los partidos de Beltrán como titular no dieron volumen ofensivo ni goles, algo que el equipo sí había tenido al comienzo del ciclo con Driussi de arranque.

Leo Ponzio

La otra duda que podría plantearse pero que parece complejo que se tome es que Francisco Ortega ingresa muy bien por un Marcos Acuña que no termina nunca los 90 minutos porque físicamente no está al cien. De los 21 partidos del semestre, el Huevo no estuvo disponible en 8 partidos y en 7 no pudo completar los 90 minutos. El dato no es menor, pero también su peso por nombre propio le da una espalda que lo hace jugar y la gente lo apoya.

Así las cosas para este River de Ponzio que juega su segunda final en medio de un clima adverso por la época de Boca y por las frustraciones que arrastra hace casi tres años donde no puede salir campeón.