Leonardo Ponzio golpeó la mesa. No lo había hecho ni siquiera como jugador, cuando su autoridad se construía a partir de la resistencia, el liderazgo y una historia que terminó por convertirlo en uno de los hombres más representativos de River. Esta vez, sin embargo, fue una cuestión de palabras, de gestos y de una decisión que hasta ahora había mantenido en silencio: no quiere irse y no quiere, por sobre todo, que haya otro DT en el 2027.

Leo Ponzio al frente de River Plate

Después de casi tres meses al frente del equipo, con 11 partidos dirigidos, la clasificación a una nueva instancia del playoff y el 75 por ciento de los puntos obtenidos, Ponzio dejó de comportarse como un entrenador de paso. La firmeza de sus declaraciones expuso una voluntad que hasta entonces permanecía debajo de la superficie. Ya no se trata solamente de cumplir con una función circunstancial, Ponzio quiere que su trabajo tenga continuidad, quiere ser el entrenador de River en el sentido más acabado de la palabra.

El mensaje tuvo destinatarios. En River todavía sobrevuela la figura de Ramón Díaz, que espera su oportunidad y representa una alternativa para quienes imaginan otro desenlace en el banco. Pero Ponzio decidió plantar su propia bandera. No habló de futuro en términos abstractos ni se refugió en la fórmula de que los resultados determinarán lo que suceda. Dejó en claro que su proyecto para 2027 tiene una imagen concreta: él sentado en el banco de suplentes, conduciendo un club que conoce como pocos y eso también lo dijo.

River entre los ocho mejores del Clausura

La pretensión no se sostiene solamente con una declaración de principios. Ponzio sabe que deberá seguir ganando y que, en un club donde la memoria suele ser tan generosa como implacable, la continuidad se termina discutiendo alrededor de los títulos. Pero el paso que dio después de la clasificación fue significativo. Por primera vez, dejó de hablar desde la provisionalidad y se expresó desde la ambición de quien considera que tiene derecho a disputar el lugar.

En los últimos días, además, recibió el respaldo de varios ex históricos de River. Entre ellos, Marcelo Gallardo, con quien intercambió mensajes. No fue un contacto menor en un contexto en el que cada gesto adquiere una dimensión política. No hay que olvidar que el Muñeco fue a la cancha. Mucho menos en la previa de un partido cargado de morbo como el de Lanús, en el que algunos imaginaban una derrota, el descontento de los hinchas y una escena de protesta en el hall, con socios reclamando por Ramón Díaz. Nada de eso ocurrió.

Thiago Almada

Fue entonces cuando lanzó una de sus frases más duras: sugirió que algunos no quieren que a River le vaya bien, porque quienes se postulan para ocupar el cargo no parecen acompañar el éxito del equipo. La declaración dejó de ser una defensa estrictamente futbolística. Ponzio empezó a disputar también el terreno de la legitimidad, ese espacio en el que se cruzan los resultados, las expectativas, los nombres propios y las operaciones que rodean al club.

Instituto confirmó que recibrá a River en Alta Córdoba: día y horario para el duelo de cuartos de final

En sus palabras hubo, además, mensajes dirigidos a quienes cuestionan su trabajo cotidiano. Habló de la pelota parada, de la dimensión humana de la conducción y de la necesidad de construir un equipo desde la semana, con una idea que no se resuelve de un día para el otro. Insistió en lo que se hace durante los entrenamientos, en la construcción de una identidad y en la necesidad de entender que un equipo no aparece por decreto.

Leo Ponzio al frente de River Plate

También apeló a su historia. A lo que conoce del club, a los años que pasó adentro, a los códigos que aprendió y a la experiencia que acumuló en una institución en la que no todos pueden hablar desde el mismo lugar. Fue, en definitiva, una manera de reclamar respeto por su trayectoria. No como un privilegio que lo exima de las exigencias, sino como un argumento para que su trabajo sea evaluado sin la condena anticipada de quienes ya tienen decidido quién debería ocupar el banco.

La mesa está golpeada. La bandera, plantada. Si consigue llegar a una final y levantar un título, su discurso tendrá otro peso. Si no, la misma mesa que hoy golpeó podría volver a convertirse en el lugar donde se discuta su salida. Por ahora, Ponzio ya dejó algo claro: no piensa entregar el banco sin pelear.