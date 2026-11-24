Jesús Owono, arquero del FC Andorra, regresó a la actividad física en solitario luego de la conmoción generada por la jugada en la que perdió la vida el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel. El retorno del futbolista ecuatoguineano a las prácticas ocurrió la semana pasada, aunque recién trascendió tras su primera aparición pública el último viernes, cuando estuvo presente en el encuentro que el conjunto del Principado disputó ante el Leganés.

Por el momento, el arquero se ejercita apartado del resto de sus compañeros y la institución todavía no emitió un comunicado oficial para precisar en qué fecha se reincorporará de manera formal al plantel profesional.

El descargo de Gerard Piqué por el castigo a Jesús Owono: "La sanción debe ser por la acción, no por las consecuencias"

La jugada que enlutó al fútbol español

El trágico episodio tuvo lugar el pasado 2 de noviembre, en los minutos finales del compromiso celebrado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Durante una disputa en el área, el atacante madrileño Jesús de Miguel recibió un violento impacto en el pecho con la rodilla de Owono, golpe que le desencadenó una parada cardiorrespiratoria en pleno campo de juego.

Pese a la rápida asistencia y los esfuerzos médicos, el futbolista del Tenerife falleció al día siguiente al no lograr revertir la gravedad del cuadro clínico provocado por el traumatismo.

La trágica jugada

Sanción deportiva e incertidumbre sobre su regreso

A raíz de la acción, las autoridades disciplinarias resolvieron imponerle a Jesús Owono una suspensión de 12 partidos. Desde aquel momento, el manejo institucional alrededor del arquero internacional por Guinea Ecuatorial ha estado marcado por la reserva.

Según consignan distintos medios de comunicación en España, el club presidido y gestionado deportivamente por Gerard Piqué mantiene al guardameta trabajando al margen del grupo principal, sin plazos confirmados para su vuelta definitiva a la dinámica cotidiana del equipo.

BP