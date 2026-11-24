En Boca Juniors la atención está puesta en la recuperación física de su principal referente. Leandro Paredes es objeto de un monitoreo riguroso por parte del cuerpo médico del club luego del episodio de salud que encendió las alarmas en Colombia, inmediatamente después de la obtención de la Copa Sudamericana.

El mediocampista, quien sufrió una descompensación y debió ser asistido en un centro médico de Barranquilla a raíz de un golpe de calor y deshidratación severa durante los festejos, atraviesa una semana clave para saber si podrá decir presente en el duelo eliminatorio frente a Independiente Rivadavia.

Boca volvió a los entrenamientos tras ganar la Copa Sudamericana y ya piensa en Independiente Rivadavia

Estudios de rutina y controles en Ezeiza

Como parte del protocolo de seguimiento diseñado por los profesionales de la institución, el capitán se realizó análisis de sangre este martes por la mañana, antes de sumarse a la práctica en el predio de Ezeiza. El cronograma médico incluye además una serie de exámenes complementarios en las próximas horas para terminar de confirmar que sus parámetros físicos se encuentran completamente estabilizados.

Leandro Paredes

A pesar de la cautela, los primeros indicios resultan alentadores. El volante ya había dado muestras de mejoría en el cierre de las celebraciones por el título continental y el lunes logró completar a la par de sus compañeros los trabajos regenerativos dispuestos para quienes fueron titulares en la final.

La postura del jugador y el plan de Arruabarrena

Más allá de la prudencia que impera en el área médica —donde buscan contar con el respaldo total de los estudios antes de otorgarle el alta competitiva—, el deseo del futbolista es contundente: Paredes quiere jugar contra la Lepra mendocina. El capitán pretende liderar al grupo en el inicio de los cruces mano a mano del certamen local y no quiere perderse ningún compromiso tras haber alzado el trofeo internacional.

Por su parte, la intención del entrenador Rodolfo Arruabarrena es apostar por una base compuesta mayoritariamente por titulares para enfrentar al conjunto de Mendoza. No obstante, el armado definitivo del once inicial quedará supeditado a la respuesta física de cada integrante del plantel y, fundamentalmente, al aval médico que reciba Paredes tras conocerse los resultados de sus evaluaciones.

BP