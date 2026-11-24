La despedida de Newell’s Old Boys del Torneo Clausura dejó un clima de profundo malestar en el mundo leproso. Tras caer 4-2 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque, las críticas hacia la terna arbitral no tardaron en multiplicarse, y una de las voces más pesadas de la historia del club salió al cruce sin filtros.

Escándalo en La Plata con nueva polémica de Nicolás Ramírez: Gimnasia perdió a un jugador clave vs Boca o Independiente Rivada

Maxi Rodríguez, referente indiscutido de la institución rosarina, acudió a su cuenta oficial de Instagram para manifestar su indignación contra Nicolás Ramírez, encargado de impartir justicia en el duelo eliminatorio. La "Fiera" publicó una fotografía del colegiado con una cruz roja encima de su cara, acompañada de un texto cargado de ironía y desencanto sobre la actualidad del arbitraje local.

"Ya no nos preguntamos contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica, ahora preguntamos quién es el árbitro. Ya no hablamos de qué bien jugó el 10 o el 5, ahora las figuras de los partidos son los árbitros", disparó el exvolante de la Selección Argentina, reflejando el fastidio generalizado del plantel y los hinchas rojinegros.

El picante posteo de Maxi Rodríguez

Las jugadas que desataron la bronca de todo Newell's

El enojo del elenco dirigido por Frank Darío Kudelka se sustentó en una serie de fallos determinantes que condicionaron el desarrollo del juego, especialmente en el tramo decisivo.

Durante los 90 minutos reglamentarios, el encuentro finalizó igualado 2-2, con dos anotaciones de Walter Mazzantti desde los doce pasos para el conjunto visitante. Precisamente en la acción del segundo penal cobrado a favor de Newell’s se produjo el primer gran foco de conflicto: todo el equipo rosarino exigió la segunda amonestación —y consecuente expulsión— para el defensor tripero Germán Conti, pero Ramírez optó por no mostrarle la tarjeta y mantenerlo en el campo.

La historia dio un vuelco definitivo en el alargue. El juez le mostró la segunda amarilla tanto a Jerónimo Russo como a Martín Ortega, dejando a la Lepra con nueve futbolistas. En inferioridad numérica, el equipo no logró resistir el asedio local y terminó sucumbiendo ante un gol en contra de Franco Escobar y otro tanto de Matías Melluso, que decretaron el 4-2 final. El clima caldeado se trasladó incluso más allá del pitazo final, desatando una trifulca entre protagonistas de ambos bandos que derivó en más tarjetas rojas.

Nicolás Ramírez, nuevamente en el ojo de la tormenta

La contundente reacción de Maxi Rodríguez vuelve a situar a Nicolás Ramírez en el centro de la polémica dentro del fútbol argentino. La labor del árbitro ya había sido severamente cuestionada hace apenas unas semanas, cuando desde el mundo River Plate alzaron la voz para criticar su desempeño en el Superclásico disputado frente a Boca Juniors.

Con este nuevo episodio en La Plata, el juez suma otro capítulo conflictivo a su historial reciente, mientras en Rosario masticaron bronca por una eliminación marcada por las decisiones arbitrales.