Tanto la Asociación del Fútbol Argentino como las otras nueve federaciones sudamericanas que forman parte de CONMEBOL ya fueron notificadas que Estados Unidos volverá a recibir la Copa América en su edición 2028. A la espera del inminente anuncio oficial, todo quedó resuelto tras la reunión de Consejo que se celebró el pasado viernes en Barranquilla.

Copa América 2024

Estados Unidos afianza su poder dentro de FIFA y CONMEBOL recibiendo el torneo por tercera vez en su historia, segunda de manera consecutiva y todas durante la última década. No se descarta la invitación de varias selecciones del mundo.

Estados Unidos será sede de la Copa América 2028: expectativa por el formato

Luego de organizar el “Mundial más grande de la historia”, Estados Unidos recibirá por segunda edición consecutiva la Copa América en 2028. Pese a que Ecuador se presentaba como firme candidato para volver a ser anfitrión tras 30 años, las selecciones sudamericanas volverán a definir el título en Norteamérica.

Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

Las dos ediciones ya disputadas en Estados Unidos, 2016 y 2024, contaron con 16 participantes, siendo récord histórico para el torneo. En ambas oportunidades todas las selecciones invitadas fueron de CONCACAF, repartidas en cuatro grupos.

Argentina venció 2-1 a Mozambique y logró su primer triunfo en el Mundial Sub 17

No se esperan grandes modificaciones en el camino a 2028, aunque ya comienza a instalarse la posibilidad de aumentar las invitaciones y que la próxima Copa América pueda recibir de Asia, recordando que Japón disputó las ediciones 1999 y 2019, misma que también jugó Qatar.

Estados Unidos recibió el Mundial 2026 y será sede del Femenino en 2031

Luego de recibir el Mundial 2026, Estados Unidos tendrá la Copa América y los Juegos Olímpicos en 2028. A su vez, y en las últimas horas, Gianni Infantino confirmó al país como sede principal de la Copa Mundial Femenina de FIFA en 2031.

Cómo le fue a la Selección Argentina en las Copa América de Estados Unidos

La Selección Argentina ganó su último título oficial en la Copa América 2024, donde también se consagró bicampeón. El 14 de julio de ese año se impuso ante Colombia con gol de Lautaro Martínez y celebró, en prórroga, la obtención del título en Miami.

La Albiceleste también había sido finalista en la primera Copa América disputada en Estados Unidos, la edición “Centenario” de 2016. Aquella oportunidad fue derrota por penales ante Chile, tras empatar 0-0 en Nueva Jersey.