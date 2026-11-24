El presente del Manchester United atraviesa uno de sus capítulos más oscuros en las últimas décadas. La categórica derrota por 4-0 sufrida en Anfield frente al Liverpool no solo significó un golpe anímico devastador, sino que estiró a nueve la cantidad de partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Premier League. Se trata de un registro negativo sin precedentes para la institución desde la fundación del certamen en 1992, dejando al equipo en el puesto 19 de la tabla con apenas ocho puntos sobre 33 posibles, sumergido en la zona de descenso.

Manchester United cayó 4-0 ante Liverpool en el debut de Pochettino como DT y sigue en zona de descenso

Un debut complicado para Mauricio Pochettino

El estreno de Mauricio Pochettino como director técnico del conjunto de Old Trafford estuvo lejos de funcionar como el revulsivo esperado. El último encuentro se condicionó desde el arranque por una expulsión temprana que dejó al equipo con diez futbolistas, facilitando el vendaval ofensivo de los locales.

Con este tropiezo, el United acumula cinco empates (Everton, Fulham, Tottenham, Leeds y Aston Villa) y derrotas pesadas frente a Manchester City, Bournemouth, Chelsea y el mencionado Liverpool. Para encontrar la última alegría liguera hay que remontarse al 30 de agosto frente al Ipswich Town.

A nivel estadístico, la institución no encadenaba una sequía semejante en la primera división inglesa desde la temporada 1989-90, cuando estuvo 11 jornadas sin sumar de a tres.

Peter Schmeichel y las leyendas apuntan contra Lisandro Martínez

El derrumbe futbolístico abrió la puerta a feroces cuestionamientos por parte de los ídolos del club, quienes pusieron el foco sobre el rendimiento y las formas de Lisandro Martínez. Tras el pitazo final en Anfield, el histórico exarquero danés Peter Schmeichel expresó su fastidio con el zaguero de la Selección Argentina, asegurando estar cansado de analizar sus actuaciones y cuestionando su liderazgo interno.

"Es un tipo que critica a la gente de arriba y a sus compañeros de equipo. Creo que tiene que rendir mucho mejor que eso", disparó Schmeichel, quien además responsabilizó al defensor campeón del mundo por su pasividad en al menos dos de los tantos convertidos por Liverpool.

Lisandro Martínez en el Manchester United

El exarquero fue todavía más allá y encendió las alarmas sobre el futuro inmediato del plantel: advirtió que el equipo muestra síntomas claros de pelea por la permanencia y sentenció que, con los actuales futbolistas, el club está lejos de poder construir un proyecto campeón.

Las palabras del danés no constituyen un hecho aislado. En las últimas semanas, otras figuras emblemáticas de la era dorada de Old Trafford como Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Nicky Butt también manifestaron públicamente sus reparos hacia el nivel del marcador central argentino, ubicándolo como uno de los principales apuntados por la fragilidad defensiva del equipo.

Una agenda exigente para intentar salir del fondo

Sin margen para lamentaciones, el ciclo de Pochettino enfrentará dos pruebas de fuego en cuestión de días para intentar cambiar la cara del equipo:

Champions League: Este miércoles el United se medirá ante Sporting Lisboa, un duelo clave en el certamen continental donde actualmente suma seis unidades tras cuatro fechas disputadas.

Premier League: El próximo sábado 28 volverá a presentarse en Old Trafford para recibir al Brentford, un compromiso vital en el que estará obligado a cortar la sangría de puntos y comenzar a escapar de la zona roja de la clasificación.

BP