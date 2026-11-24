Gimnasia de La Plata se clasificó a cuartos de final del Clausura 2026 tras un vibrante triunfo por 4-2 en prórroga ante Newell’s, que terminó jugando con nueve por sufrir dos rojas. El partido terminó en escándalo por el enojo de la visita con el arquero local Harlen Castillo, quien fue retirado al vestuario por sus compañeros.

Gimnasia pierde a su arquero para enfrentar a Boca o Independiente Rivadavia

El escándalo del final tuvo corridas, empujones y reclamos entre futbolistas. La mayoría dirigidas a Harlen Castillo, arquero colombiano de Gimnasia de La Plata. El uno terminó festejando con gestos pomposos de cara a su público, y varios jugadores de Newell’s lo acusaron de haber “sobrado” algunas acciones de juego durante los minutos finales.

El clima tenso le terminó costando muy caro a Gimnasia, ya que Nicolás Ramírez expulsó a Castillo antes que su compañero Nelson Insfrán lo saque a las apuradas al vestuario. El arquero de 33 años no estará disponible, al menos, para el partido de cuartos de final en el que Gimnasia visitará a Boca o recibirá a Independiente Rivadavia.

Harlen Castillo, acierto del Pata Pereyra

Nicolás Ramírez otra vez en el centro de la escena: el enojo de Kudelka

Newell’s terminó muy enojado con el arbitraje de Nicolás Ramírez, que tras sus polémicas en el Superclásico y en la final por el ascenso, volvió a dar la nota negativa por jugadas puntuales que causaron revuelo.

La visita, que tuvo dos penales a favor, reclama la segunda amarilla al defensor Jerónimo Russo en el primer tiempo extra. Newell’s se quedó con diez y de ese tiro libre llegó el 3-2 de Gimnasia. Antes, sobre el cierre del tiempo regular, la Lepra también pidió segunda amarilla para Germán Conti, quien ya amonestado cometió un claro penal que pudo valerle la expulsión.

Así están los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura 2026

“Tengo una opinión muy concreta y certera, pero voy a ir personalmente al vestuario a decírsela”, declaró el entrenador de Newell’s, Frank Darío Kudelka, una vez terminado el partido. El DT ya había tenido un par de cruces en cancha con Ramírez durante su último paso al frente de Huracán.