“Tranquilos. En el Monumental Presidente Perón, como siempre”, escribió Instituto de Córdoba en sus redes oficiales este martes, acompañado por un video de su público en Alta Córdoba. Tras mudar su localía y con dudas sobre el estado de campo de juego luego del recital de María Becerra, la Gloria regresará a su fortaleza para recibir a River Plate.

Instituto recibirá a River en Alta Córdoba: sus impactantes números como local

La Gloria avanzó a cuartos de final con una trabajada victoria ante Huracán, terminando apretado tras resolver con solvencia la primera mitad. Instituto debió salir de su cancha por el recital que María Becerra realizó allí e hizo de local en el Kempes. Durante las últimas horas se especuló con un posible nuevo cambio ante el estado en el que quedó el césped de Alta Córdoba, pero las dudas se disiparon hoy.

Instituto de Córdoba

Instituto no perdió ningún partido como local en este Clausura 2026, ganando 6 de los 8 partidos que disputó, además de los empates ante Boca y Newell’s. El equipo de Diego Flores fue el mejor de la Zona A y en caso de derrotar a River también tendrá la posibilidad de ser local en semifinales.

Así están los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura 2026

A la espera de confirmación oficial, Instituto y River tienen previsto disputar su duelo de cuartos de final el próximo sábado 28 de noviembre desde las 22.00hs.

Los números de River en Alta Córdoba

Instituto tiene una de las localías más fuertes del Fútbol Argentino, sin embargo River se apoya en sus últimos antecedentes positivos visitando el Monumental Juan Domingo Perón. En abril de 2024 el Millonario logró ganar por primera vez en Alta Córdoba, fue triunfo 3-1 con triplete de Facundo Colidio.

River vs Instituto

Ese mismo año, en noviembre, River volvió a ganar en el Perón por 3-2 con los tantos de Pablo Solari, Paulo Díaz y Facundo Colidio. La última visita de River a Instituto en julio en 2025, con una notable goleada 4-0 en el Mario Alberto Kempes.