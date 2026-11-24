La UEFA Champions League ingresa en la segunda mitad de la Fase de Liga con la disputa de la Fecha 5, y la tabla empieza a configurarse entre los equipos que apuntan a la clasificación directa y aquellos que deberán sortear una instancia de Playoffs. Paris Saint-Germain, bicampeón defensor, y Real Madrid lideran con cuatro victorias al hilo.

Real Madrid va por otro triunfo en Champions

Y justamente Real Madrid tendrá acción este martes, recibiendo al PSV neerlandés tras una durísima victoria liguera ante Celta de Vigo, partido definido sobre el final. La Casa Blanca busca cerrar el día como único puntero de la tabla, y con los puntos que lo empiecen a confirmar en octavos de final.

Arsenal recibe a Borussia Dortmund

En simultáneo Manchester City será local del Napoli, con la vuelta de Kevin De Bruyne al Etihad. Enzo Maresca, entrenador italiano del City, pidió paciencia en conferencia de prensa y aseguró que el equipo afronta un “reinicio inevitable” tras la salida de Pep Guardiola. El Sky Blue solo ganó uno de sus seis partidos por todas las competencias.

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Londres también recibirá esta tarde un duelo con promesa de partidazo entre Arsenal y Borussia Dortmund, líderes en solitario de las ligas de Inglaterra y Alemania.

Resultados y posiciones de la UEFA Champions League

Así se juega la semana de Champions League: horarios y TV

Martes 24

14.45hs Galatasaray vs Aston Villa (Fox Sports)

14.45hs Bodo Glimt vs LASK Linz (ESPN)

17.00hs Real Madrid vs PSV (Fox Sports)

17.00hs Manchester City vs Napoli (ESPN)

17.00hs Arsenal vs Borussia Dortmund (ESPN)

17.00hs Como vs AEK Atenas (ESPN)

17.00hs Feyenoord vs FC Porto (Fox Sports)

17.00hs RB Leipzig vs Lens (Disney+)

17.00hs Slovan Bratislava vs Betis (ESPN)

Miércoles 25

14.45hs Slavia Praga vs Villarreal (ESPN)

14.45hs Sabah vs Barcelona (Fox Sports)

17.00hs PSG vs Roma (ESPN)

17.00hs Inter vs Stuttgart (ESPN)

17.00hs Atlético de Madrid vs Viking (ESPN)

17.00hs Sporting CP vs Manchester United (Fox Sports)

17.00hs Brujas vs Liverpool (Fox Sports)

17.00hs Lille vs Bayern Múnich (ESPN)

17.00hs Shakhtar vs Fenerbahce (Disney+)

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