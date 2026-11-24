La vida política de Independiente entró en su recta final. Tras cumplirse el plazo límite para la presentación de boletas este lunes a las 23.59, quedaron oficializadas las cinco agrupaciones que participarán en las elecciones del próximo 13 de diciembre. En dicha jornada, los socios habilitados acudirán a las urnas para elegir a la nueva Comisión Directiva que comandará los destinos del club por un período de cuatro años.

Uno de los datos más relevantes del cierre es que la actual gestión, encabezada por Néstor Grindetti, decidió no presentar candidato propio ni impulsar una lista oficialista para buscar la continuidad.

Independiente eliminó a Argentinos Juniors y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Las cinco listas y sus trinomios completos

Con el tablero electoral ya definido, estos son los espacios políticos y las fórmulas presidenciales que competirán en Avellaneda:

Lista Roja: Luciano Nakis (presidente), Federico Di Pace (vicepresidente 1°) y Daniel Bertoni (vicepresidente 2°).

Luciano Nakis

Gente de Independiente: Gastón Gaudio (presidente), Fabio Fernández (vicepresidente 1°) y Lucas Brea (vicepresidente 2°).

Gastón Gaudio

Movimiento Independiente Auténtico: Enrique Sacco (presidente), Sebastián Epelboim (vicepresidente 1°) y Hugo Lombardi (vicepresidente 2°).

Enrique Sacco

Agrupación Independiente: Daniel González (presidente), Alejandro Imbelloni (vicepresidente 1°) y Tomás Briganti (vicepresidente 2°).

Daniel González

Auténticos Rojos: Adrián Héctor Simón (presidente), Ariel Canteros (vicepresidente 1°) y Diego Pérez Martínez (vicepresidente 2°).

Adrián Héctor Simón

Dentro del abanico de opciones se destaca la participación de la Agrupación Independiente, espacio que gobernó la institución hasta 2022 bajo la presidencia de Hugo Moyano y que ahora impulsa la candidatura de Daniel González.

Alianzas y movimientos sobre el cierre

Las horas previas al vencimiento del plazo estuvieron atravesadas por intensas negociaciones que alteraron los armados originales. Uno de los enroques más resonantes tuvo como protagonista a Daniel Bertoni: el ídolo del club, que en un principio se perfilaba como postulante por Auténticos Rojos, finalmente selló un acuerdo con el actual prosecretario general de la AFA, Luciano Nakis, para integrar la Lista Roja como vicepresidente segundo.

Por otra parte, el espacio Puro Sentimiento Rojo, liderado por Fernando Montenegro, optó por declinar su candidatura individual para acoplarse al frente encabezado por el periodista Enrique Sacco, reconfigurando así el peso específico de las boletas en disputa.

El clima político en medio del presente futbolístico

La definición de las candidaturas se produce en un momento de fuerte contraste entre lo institucional y lo deportivo. Mientras en los pasillos de la sede social crece la expectativa ante unos comicios que prometen una participación masiva de los socios, el primer equipo atraviesa un presente positivo dentro de la cancha.

Bajo la dirección técnica de Jadson Viera, el plantel profesional acaba de asegurar su boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura luego de imponerse 2-1 frente a Argentinos Juniors. Con ese envión deportivo como telón de fondo, los socios del Rojo tendrán en sus manos la decisión de definir quién tomará las riendas del club a partir de diciembre.

BP