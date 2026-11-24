La última actualización del ranking mundial de la ATP ratificó el sólido presente del tenis argentino en la élite del circuito profesional. En el corte más reciente, diez representantes nacionales figuran dentro del lote de los cien mejores jugadores del planeta, una nómina encabezada una vez más por Francisco Cerúndolo.

El jugador nacido en la Ciudad de Buenos Aires ocupa el puesto 20 con un acumulado de 2.220 unidades, afianzándose como el referente indiscutido de la legión albiceleste. Muy cerca suyo aparece el geselino Luciano Darderi —quien compite bajo la bandera de Italia— en la posición 21 con 2.160 puntos, mientras que Tomás Martín Etcheverry completa el grupo de presencia nacional dentro del Top 30 al ubicarse 29° con 1.640.

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El detalle completo de la legión en el Top 100

Más allá de los tres nombres de vanguardia, el escalafón refleja una nutrida presencia de jugadores entre el puesto 40 y el cierre de los cien mejores, con varios exponentes instalados dentro del Top 70.

Así quedó conformada la tabla completa con las ubicaciones y el puntaje de cada uno:

Francisco Cerúndolo: 20° (2.220 puntos)

Luciano Darderi: 21° (2.160 puntos) (representa a Italia)

Tomás Martín Etcheverry: 29° (1.640 puntos)

Thiago Agustín Tirante: 47° (1.197 puntos)

Sebastián Báez: 53° (1.040 puntos)

Juan Manuel Cerúndolo: 54° (1.015 puntos)

Camilo Ugo Carabelli: 65° (845 puntos)

Facundo Díaz Acosta: 66° (836 puntos)

Román Andrés Burruchaga: 79° (735 puntos)

Thiago Seyboth Wild: 88° (680 puntos)

Marco Trungelliti: 92° (660 puntos)

Francisco Cerúndolo

Alexander Zverev, firme en lo más alto del tenis mundial

En la parte más alta de la clasificación global no se registraron modificaciones en el liderazgo. El alemán Alexander Zverev domina el circuito con comodidad gracias a sus 10.350 puntos, sosteniendo una amplia brecha sobre sus inmediatos perseguidores.

El podio lo completan el italiano Jannik Sinner, ubicado en la segunda colocación con 7.950 unidades, y el español Carlos Alcaraz, que marcha tercero con 7.600. Un escalón por debajo, el estadounidense Ben Shelton y el ruso Daniil Medvedev cierran los cinco primeros lugares del ranking.

BP