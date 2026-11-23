Carlos Alcaraz escribió una nueva página en la historia del tenis. El español derrotó a Alexander Zverev por 6-2 y 7-6(6) en la final de las ATP Finals 2026, disputada en Turín, y conquistó por primera vez la Copa de Maestros. De esta manera, consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera y cerró la temporada con una consagración que lo ubica entre los grandes de su generación.

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El murciano tuvo una actuación sólida desde el comienzo y se llevó el primer set con autoridad por 6-2. Sin embargo, el alemán reaccionó en el segundo parcial, elevó su nivel y llevó la definición hasta el tie-break. Allí, Alcaraz tuvo que afrontar uno de los momentos más complicados del encuentro: salvó tres puntos de set de su rival y terminó imponiéndose para cerrar el partido después de poco más de dos horas.

La victoria tuvo un significado especial para el español, que venía de perder la final de 2025 frente a Jannik Sinner. Esta vez consiguió completar el recorrido y levantar un trofeo que todavía no figuraba en su palmarés. Además, alcanzó su sexto título de la temporada y el número 30 de su carrera profesional.

Con apenas 23 años, Alcaraz se convirtió en el cuarto tenista de la historia en conquistar los cuatro torneos de Grand Slam y las ATP Finals. Antes lo habían conseguido Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, aunque el español estableció un nuevo récord de precocidad.

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También se transformó en el tercer representante de España en ganar la Copa de Maestros, después de Manuel Orantes y Alex Corretja. El último había sido campeón en 1998, por lo que pasaron 28 años hasta que otro tenista español volvió a levantar el trofeo.

La consagración en Turín confirmó el gran cierre de año de Alcaraz, que llegó a la definición después de superar invicto la fase de grupos y vencer a Ben Shelton en las semifinales. En la primera instancia había derrotado a Frances Tiafoe, Daniil Medvedev y Flavio Cobolli.

LT