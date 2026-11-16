La tenista rusa Mirra Andreeva se consagró este domingo campeona de las WTA Finals tras vencer a la ucraniana Elina Svitolina por 7-5 y 6-3 en la cancha central de Indian Wells, California, resultado que este lunes la catapultó al segundo puesto del ranking mundial de la WTA.

Mirra Andreeva

Con apenas 19 años, la nacida en Krasnoyarsk cerró una semana perfecta en Estados Unidos al levantar su primer título de Maestras sin perder un solo set, una marca que desde 2003 solo habían logrado Serena Williams (2012) e Iga Swiatek (2023). Además, sumó el segundo trofeo grande de su carrera luego de conquistar Roland Garros en esta misma temporada.

Mirra Andreeva, la joven que pateó el tablero WTA

Gracias a los puntos sumados en las WTA Finals, Andreeva desplazó al tercer lugar a la bielorrusa Aryna Sabalenka y quedó a solo 293 puntos de la líder kazaja, Elena Rybakina. Vale recordar que Sabalenka cedió esta temporada el número 1 tras 99 semanas en la cima.

Mirra Andreeva

La campaña de Andreeva en Indian Wells fue demoledora de principio a fin. En la zona de grupos barrió a Sabalenka, a su compatriota Diana Shnaider y a la propia Svitolina, mientras que en semifinales se tomó revancha ante Jessica Pegula, quien días antes había sido captada por un micrófono tildándola de "diva" durante una práctica.

Thiago Tirante luchó con el corazón, pero Taylor Fritz le arrebató el título en Estocolmo

Récords, millones y un regalo que deberá esperar

Con este triunfo en su debut absoluto en el torneo de maestras, Andreeva se convirtió en la campeona más joven desde Maria Sharapova en 2004, integrando un selecto club sub-20 junto a la propia Sharapova y la legendaria Chris Evert.

Mirra Andreeva

Más allá del cheque de 3,3 millones de dólares, la flamante número dos del planeta recibió un auto descapotable que aún no puede manejar por falta de licencia. "Es una motivación increíble para sacarme el registro lo antes posible; si no, seré una princesa copiloto para siempre", bromeó en la premiación luciendo una campera con la frase "quiero agradecerme a mí misma".

NZ