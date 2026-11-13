Habrá un tenista argentino en la última final ATP de la temporada regular 2026. El platense Thiago Tirante estiró su buen andar en Estocolmo y se clasificó para la cita decisiva tras imponerse 7-5 y 7-6(1) sobre el chileno Alejandro Talibo.

Tirante alcanzó el puesto 47 del Ranking ATP y en caso de ganar el torneo saltará al 40°, virtualmente el mejor de su carrera.

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Thiago Tirante jugará la primera final ATP de su carrera

Tirante, de 25 años, jugará la primera final ATP de su carrera tras haber logrado seis títulos en Challengers. Su rival saldrá del vencedor del partido entre Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, con la definición disputándose desde las 9.00hs (Argentina) del sábado 14 de noviembre.

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El ATP 250 de Estocolmo, Suecia, es el último torneo regular de la Temporada 2026 del Circuito ATP, solo con las ATP Finals y las Finales de Copa Davis en el horizonte cercano. Juan Martín Del Potro fue el último argentino en conquistar, con su doblete en 2016 y 2017, el campeonato que también ganó David Nalbandian en 2008.

NZ