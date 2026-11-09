Preocupación por Elena Rybakina: interrumpió una entrevista en vivo y horas después se bajó de las WTA Finals

Elena Rybakina, que se presentó con anteojos de sol y evidenciaba cierto malestar a la conferencia de prensa previa al WTA Finals, debió interrumpir la conversación cuando la periodista le preguntó si quería continuar. "Sí, por favor", respondió la tenista. Ante una nueva consulta sobre cómo se encontraba, fue contundente: "No, no me encuentro bien...".

Elena Rybakina

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Poco después llegó la confirmación oficial de su ausencia. A través de un comunicado, la jugadora expresó su tristeza por no poder participar y explicó que, pese a la gran temporada que había tenido, su cuerpo todavía no estaba preparado físicamente para afrontar la competencia.

La directora del torneo, Garbiñe Muguruza, también se refirió a la situación y señaló que había hablado con Rybakina. Según explicó, la tenista venía arrastrando dificultades físicas y no había logrado recuperarse a tiempo. La kazaja ya se había retirado del torneo de Tokio semanas atrás por una molestia en el cuello.

Elena Rybakina

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Su lugar en las WTA Finals será ocupado por la ucraniana Marta Kostyuk, quien ingresará como primera suplente y tendrá la oportunidad de disputar por primera vez el torneo que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada. Mientras tanto, la ausencia de Rybakina representa un golpe para la competencia, que pierde a la campeona defensora y actual líder del ranking mundial.

LT