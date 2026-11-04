El Masters 1000 de París fue testigo de una de las victorias más importantes en la carrera de Tomás Martín Etcheverry (31). El tenista argentino de 27 años venció 7-6(2) y 6-3 al australiano Álex de Miñaur (9) y se clasificó a octavos del penúltimo torneo de la temporada ATP.

Etcheverry mostró un destacado nivel ante el reciente finalista de Viena y logró el primer triunfo de su carrera ante un Top-10, tras veinte derrotas. Tommy jugará tercera ronda de un Masters 1000 por tercera vez en la temporada, y primera desde Madrid.

Alexander Zverev perdió ante Lorenzo Musetti y quedó eliminado del Masters 1000 de París

Tomás Etcheverry se ilusiona en el Masters de París

Etcheverry había salvado un dramático debut de la legión argentina en el último Masters 1000 del año. El platense se presentó con triunfo ante el ruso Rublev y cortó la sangría albiceleste tras las eliminaciones de Francisco Cerúndolo, retirado, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez.

Tomás Martín Etcheverry

Tommy evitó el cruce con Novak Djokovic, quien fue sorpresivamente eliminado por Rinky Hijikata. El australiano clasificado desde Qualy enfrentará a Etcheverry en octavos de final, por la misma ruta que también tuvo la resonante eliminación de Alexander Zverev, flamante 1 del mundo.