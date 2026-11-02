Alexander Zverev rompió la hegemonía de Sinner y es el nuevo número uno del ranking ATP

En una temporada que parecía destinada a estar dominada por la paridad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, Alexander Zverev firmó el logro más importante de su vida deportiva. A los 29 años, el oriundo de Hamburgo escaló oficialmente a la cúspide del escalafón mundial gracias a un 2026 de ensueño donde quebró la racha negativa en los torneos de mayor envergadura y alzó los trofeos de Roland Garros y el US Open.

Con 9.550 unidades en su haber, superó por apenas cien puntos al italiano Sinner (9.450), quien se mantiene inactivo desde mediados de julio a causa de una dolencia en su rodilla. El podio global lo completa el español Alcaraz (6.100), flamante vencedor del ATP de Viena tras derrotar a Alex de Miñaur.

La revancha personal tras duras batallas y lesiones

El desembarco de Sascha en lo más alto encierra un valor de resiliencia superlativo. Encasillado durante campañas en la camada postergada por la sombra del Big Three, el germano cargó con el peso de finales perdidas y la recordada rotura de ligamentos en el tobillo sufrida en la arcilla parisina en 2022, la cual demandó más de medio año de recuperación.

“Sentir que estoy en la cima del mundo es increíble. Es una sensación muy especial saber que el número uno estará junto a tu nombre”, expresó emocionado tras emular la gesta que únicamente Boris Becker había conseguido para el tenis teutón en enero de 1991. Además de convertirse en el trigésimo tenista en tocar la cúspide profesional, se transformó en el segundo jugador de mayor edad en estrenarse en la cima (29 años y 6 meses), marca superada únicamente por el australiano John Newcombe en 1974.

La actualización del Top 10 mundial

Alexander Zverev (ALE) – 9.550 pts Jannik Sinner (ITA) – 9.450 pts Carlos Alcaraz (ESP) – 6.100 pts Ben Shelton (USA) – 4.530 pts Daniil Medvedev (RUS) – 3.860 pts Flavio Cobolli (ITA) – 3.690 pts Arthur Fils (FRA) – 3.525 pts Frances Tiafoe (USA) – 3.430 pts Alex de Miñaur (AUS) – 3.410 pts Rafa Jódar (ESP) – 3.209 pts

El panorama de los tenistas argentinos en la clasificación

La armada nacional mantiene presencia de jerarquía dentro del listado global. Francisco Cerúndolo encabeza a los representantes de la legión en el casillero 20, seguido por Tomás Etcheverry (31°) y Mariano Navone (48°). Más atrás completan la nómina dentro de los mejores cien del mundo Sebastián Báez (52°), Thiago Tirante (53°), Juan Manuel Cerúndolo (54°), Facundo Díaz Acosta (72°), Román Burruchaga (76°), Camilo Ugo Carabelli (81°) y Marco Trungelliti (91°).