Mala semana para el tenis argentino durante la semana de gira europea en el Circuito ATP. Ninguna raqueta nacional logró avanzar de primera ronda entre los torneos de Viena y Basilea, con seis eliminaciones.

Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo, mejor argentino del ranking, cayó sin atenuantes ante el británico Cameron Norrie, que lo derrotó 6-4 y 6-1 en noventa minutos. Fran tuvo un flojo partido, sintió el desgaste tras ser semifinalista en Bruselas, y se despidió prematuramente del ATP 500.

La mala semana de los tenistas argentinos en Europa

Francisco Cerúndolo cayó en el torneo que tiene a Carlos Alcaraz y Alexander Zverev como principales figuras. Tomás Etcheverry había debutado el lunes con derrota ante Matteo Berrettini.

Tomás Etcheverry

En tanto en el Torneo de Basilea, que se juega en simultáneo, Mariano Navone cayó ante Vacherot y Juan Manuel Cerúndolo frente a Altmaier. El menor de los hermanos Cerúndolo sufrió una situación insólita, ya que había derrotado a Altmaier en la clasificación, pero el alemán se metió en el cuadro principal como Lucky Loser y cobró su revancha.

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Thiago Tirante y Sebastián Báez se habían quedado en las puertas de Viena y Basilea con derrotas en sus respectivas clasificaciones.

NZ