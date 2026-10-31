Camilo Ugo Carabelli protagonizó un escándalo en el Challenger de Guayaquil: se fue de la cancha y fue sancionado

Una jornada insólita sacudió al circuito Challenger en Ecuador. El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli protagonizó un fuerte revuelo en el Challenger de Guayaquil al decidir abandonar el partido de cuartos de final que disputaba ante el brasileño Joao Lucas Reis da Silva debido al mal estado de la cancha.

El episodio se desencadenó este viernes por la noche, en medio de un torneo que ya venía siendo castigado por las inclemencias climáticas y las reiteradas lluvias de las últimas jornadas.

Con el marcador 5-5 en el primer set y tras haber perdido su servicio cuando tenía la chance de cerrar el parcial, el tenista porteño estalló de bronca, recogió sus pertenencias de manera abrupta y emprendió la retirada hacia los vestuarios sin intenciones de continuar.

El diálogo con el umpire, los silbidos del público y la dura sanción que sufrió

La escena sorprendió por completo a los presentes. Ante la insólita reacción, el juez de silla intentó persuadirlo: “Cami, ¿qué hacemos?”, le preguntó desconcertado. La respuesta del argentino fue tajante: “Está horrible la cancha. No se puede jugar. Todo el día acá”.

Pese a los pedidos de la autoridad para que se quedara, Ugo Carabelli siguió su camino mientras lanzó un enfático reclamo: “¿Quién se piensan que soy?”.

Mientras el jugador nacional se retiraba del predio, el público presente desató una silbatina generalizada. Ante la negativa de seguir compitiendo, la supervisión del torneo intervino de inmediato y resolvió descalificarlo por default, decretando el pase automático del brasileño a las semifinales.

La drástica actitud del Brujo no solo le significó la expulsión del certamen ecuatoriano, sino también un fuerte castigo a nivel reglamentario.

Por disposición de la ATP, la descalificación trajo consecuencias directas: el argentino perdió los 12 puntos para el ranking internacional que ya tenía asegurados por su llegada a los cuartos de final, así como también los 3.095 dólares en premios acumulados hasta el momento.

A esto se le suma que la organización y el comité de disciplina evalúan posibles multas adicionales, que podrían rondar entre los 3.000 y 5.000 dólares, contempladas en el Código de Conducta por abandonar el área de juego sin autorización.

FMZ