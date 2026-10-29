El tenista alemán Alexander Zverev selló este jueves una jornada histórica al asegurar por primera vez en su carrera el puesto de N° 1 del ranking mundial de la ATP. Lo logró tras vencer al holandés Tallon Griekspoor por 6-4 y 7-5 en los octavos de final del Abierto de Viena. De este modo, y sabiendo que era solo cuestión de tiempo, la actualización del próximo lunes lo mostrará formalmente en lo más alto del circuito profesional.

Alexander Zverev

Con 29 años y 196 días, el teutón rompió una barrera histórica y se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en alcanzar la cima del ranking por primera vez, superado únicamente por el australiano John Newcombe. Tras haber conquistado este año sus primeros dos títulos de Grand Slam en Roland Garros y el US Open, Zverev corona la mejor temporada de su carrera.

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El camino al trono con insólito blooper

La baja anticipada del italiano Jannik Sinner, quien dio por terminada su temporada a comienzos de octubre por una lesión de rodilla, le abrió la puerta a Zverev para ir a la caza del número uno. Tras salvar cuatro puntos de partido en la rueda inicial ante el español Martín Landaluce, el nacido en Hamburgo mostró solvencia frente a Griekspoor. Quebró de entrada en el primer set y mantuvo el control con la potencia de su saque.

Alexander Zverev

El tramo final del encuentro no estuvo exento de momentos insólitos. Cuando Alexander Zverev disponía de su primer match point, un brutal remate rompió un panel LED detrás de la línea de fondo. La falla técnica obligó a detener las acciones brevemente hasta que el supervisor tapó la pantalla dañada con una toalla. Sin perder la compostura, el alemán volvió al servicio y selló el triunfo de manera directa.