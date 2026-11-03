Francisco Cerúndolo se retiró por lesión en el Masters 1000 de París

La gira bajo techo sobre superficie rápida sigue siendo esquiva para el tenis argentino. En una jornada marcada por las complicaciones físicas y los malos resultados, Francisco Cerúndolo tuvo que retirarse por un fuerte dolor en la espalda en su debut en el Masters 1000 de París, decretando la eliminación del último preclasificado albiceleste en el certamen.

El cuadro principal ya había comenzado con tropiezos el lunes tras las caídas en el debut de Mariano Navone, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo, además de retrocesos generales en la actualización del ranking ATP. La baja del mayor de los hermanos Cerúndolo termina de confirmar un inicio de semana sumamente complejo para la legión nacional en suelo francés.

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De tener el triunfo al alcance a la molestia que detuvo el partido

El porteño de 28 años, ubicado en la posición 21 del escalafón mundial y 16° cabeza de serie del torneo, había mostrado una versión solida en el arranque del juego frente al francés Arthur Rinderknech (68°). Tras adjudicarse con holgura el primer parcial, tuvo la oportunidad de sellar el pasaje a la siguiente ronda cuando sacó 5-4 en el segundo set.

Sin embargo, el tenista local reaccionó a tiempo, logró recuperar el quiebre tras levantar cuatro oportunidades de partido en contra y estiró la definición a un tie-break. En el desempate, el galo lució más firme y se lo llevó con claridad por 7-2.

El inicio del tercer set evidenció las serias dificultades físicas de Cerúndolo. Con molestias visibles en la zona lumbar que limitaban sus desplazamientos y la potencia de su servicio, el argentino cedió los primeros dos juegos del parcial decisivo y optó por no arriesgar su integridad física, haciendo oficial su retiro.

Con este triunfo, Rinderknech avanzó a los octavos de final, instancia donde se medirá contra el italiano Mattia Bellucci, proveniente de la clasificación, quien dejó en el camino a su compatriota Lorenzo Sonego por 6-4 y 6-3.

BP