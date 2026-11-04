Alexander Zverev perdió ante Lorenzo Musetti y quedó eliminado del Masters 1000 de París

Alexander Zverev sufrió una inesperada eliminación en el Masters 1000 de París. El alemán perdió frente a Lorenzo Musetti por 7-6 (5) y 6-2, en un encuentro correspondiente a la segunda ronda, y se despidió del torneo en su primera presentación como número uno del mundo.

Alexander Zverev y una decepción en París

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El primer set fue muy parejo y ninguno de los dos consiguió quebrar el servicio de su rival. La definición llegó en el tie-break, donde Zverev llegó a estar 5-2 arriba, pero el italiano reaccionó, ganó cinco puntos consecutivos y se quedó con el parcial por 7-6.

En el segundo capítulo, Musetti tomó el control del encuentro. Consiguió dos quiebres de servicio y aprovechó las dificultades del alemán para encontrar respuestas. Después de una hora y 40 minutos de juego, cerró el triunfo por 6-2 y aseguró su clasificación a los octavos de final.

La derrota tiene un significado particular para Zverev, ya que era su estreno como número uno del ranking ATP, posición que alcanzó el lunes después de que Jannik Sinner quedara fuera de competencia por el resto de la temporada. El alemán había llegado a la cima por primera vez en su carrera y buscaba ratificar ese lugar en París.

De lo más alto a perder en primera ronda

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Para Musetti, en cambio, fue una victoria de enorme valor. El italiano volvió a demostrar que puede complicar al alemán y mejoró su historial de enfrentamientos directos, recortando a 4-2. Además, continúa en carrera en uno de los últimos grandes torneos del calendario, se medirá ante el francés Luca Van Assche

Tras la eliminación, Zverev tendrá como próximo gran objetivo las ATP Finals de Turín, que se disputarán del 15 al 22 de noviembre. También tiene previsto representar a Alemania en la fase final de la Copa Davis, en Bolonia.

LT