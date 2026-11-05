El platense Tomás Martín Etcheverry quedó eliminado este jueves del Masters 1000 de París tras caer por 2-6, 6-3 y 7-5 ante el australiano Rinky Hijikata. Con esta derrota en la pista dura del certamen galo, el tenis argentino se quedó sin representantes en cuadro principal del último torneo de la categoría en la temporada 2026.

Tomás Etcheverry.

La primera manga fue favorable para Tommy Etcheverry, quien lució firme con su primer servicio y abrochó el set 6-2. Sin embargo, Hijikata emparejó las acciones en el segundo capítulo apoyado en su potente saque, marca registrada en la definición.

Alexander Zverev perdió ante Lorenzo Musetti y quedó eliminado del Masters 1000 de París

El set decisivo fue de golpe a golpe, pero el oceánico quebró el último saque de Tommy y definió todo con su servicio en el 6-5. Etcheverry dejó pasar una buena oportunidad en un sector del cuadro que se había “liberado” tras los batacazos de la semana.

Llave abierta tras los batacazos del torneo

El paso de Hijikata (83° del ranking ATP) por la capital francesa viene siendo la gran sorpresa del certamen: ingresó desde la clasificación y en la ronda previa había firmado uno de los golpse del torneo al eliminar al serbio Novak Djokovic. En ese mismo lado del cuadro también se había producido la pronta despedida del alemán Alexander Zverev.

Rinky Hijikata

Con el boleto a los cuartos de final abrochado, el australiano aguarda en la siguiente ronda por el ganador del cruce entre el italiano Lorenzo Musetti y el local Luca Van Assche.