martes 10 de noviembre del 2026
Tenis

Thiago Tirante se benefició de la lesión de Tomás Etcheverry y cerrará la temporada ATP del tenis argentino

Thiago Tirante clasificó a cuartos de final del Torneo de Estocolmo ante la baja de Tomás Etcheverry y es el último tenista argentino que tendrá competencia en la temporada regular del circuito ATP.

Thiago Tirante
Thiago Tirante quedó eliminado del Masters 1000 de Roma. | AFP
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El ATP 250 de Estocolmo pone punto final a la temporada regular 2026 del Circuito ATP, que solo tendrá por delante sus Finals. Juan Manuel Cerúndolo fue eliminado este martes ante el estadounidense Alex Michelsen por doble 6-2, mientras que el duelo entre los platenses Tomás Martín Etcheverry y Thiago Tirante quedó trunco.

Tomás Etcheverry
Tomás Etcheverry

Tommy Etcheverry se retiró del torneo por molestias musculares en su pierna izquierda y Thiago Tirante avanzó a cuartos de final por walkover.

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Thiago Tirante cerrará la temporada 2026 para el tenis argentino

Tirante aguarda en cuartos de final por el vencedor del duelo entre Casper Ruud y Aleksandr Shevchenko, que se enfrentarán el miércoles.

Thiago Tirante en el Masters de Cincinnati
Thiago Tirante

Sin argentinos en las ATP Finals ni tampoco en la definición de la Copa Davis, Thiago Tirante bajará el telón para la legión nacional en la temporada regular 2026 del circuito profesional.

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