Durísima derrota de Aryna Sabalenka en las WTA Finals: Mirra Andreeva dio el golpe y sueña

Mirra Andreeva protagonizó una exhibición inolvidable para su carrera este miércoles y derrotó 6-4 y 6-0 a Aryna Sabalenka para asegurar su boleto a las semifinales de las WTA Finals. La campeona de Roland Garros necesitó apenas 62 minutos para borrar de la cancha a la número dos del ranking mundial en su debut histórico en el torneo que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada.

Mirra Andreeva

Tras remontar un arranque adverso con 1-4 abajo en el primer parcial, la joven rusa de 19 años desactivó la potencia de saque de Sabalenka y encadenó una ráfaga implacable de 11 games consecutivos. Andreeva es la semifinalista más joven en la historia de las WTA Finals desde Caroline Wozniacki en 2009.

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"Siento que podría jugar otros dos partidos, estoy llena de energía", confesó Andreeva tras sumar su segundo triunfo en esta edición, trasladada a Estados Unidos debido al conflicto bélico en Medio Oriente, donde se disputaron sus últimas dos ediciones.

Sabalenka definirá su clasificación ante Elina Svitolina

Por el lado de Sabalenka, la derrota marcó otro duro golpe en un año irregular en las principales competencias, pese a sus conquistas en Indian Wells y Miami. La bielorrusa de 28 años aún depende de sí misma para meterse entre las cuatro mejores del torneo y deberá ganar su cruce decisivo de este viernes.

Aryna Sabalenka

Su rival será Elina Svitolina, que mantuvo intactas sus chances de clasificación tras superar en tres sets a Karolina Muchova por 3-6, 6-2 y 6-2. La ucraniana y Aryna Sabalenka definirán mano a mano un lugar en semifinales.