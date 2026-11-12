Las Nitto ATP Finals 2026 definieron sus grupos este jueves en Turín, dando inicio a la cuenta regresiva para el cierre de la temporada masculina que se disputará del 15 al 22 de noviembre en el Inalpi Arena. El sorteo determinó, tal como se esperaba, que Carlos Alcaraz y Alexander Zverev no se cruzarán en la primera fase, asumiendo el rol de máximos candidatos al título tras la sensible ausencia por lesión del local y campeón defensor, Jannik Sinner.

El camino de Carlos Alcaraz hacia su primera corona de Maestros

Al frente del Grupo Ivan Lendl, el murciano de 23 años tendrá una oportunidad inmejorable para conquistar por primera vez el Torneo de Maestros. Sus rivales en la instancia inicial serán el experimentado ruso Daniil Medvedev —campeón en 2020— y los debutantes Flavio Cobolli y Frances Tiafoe, conformando una zona accesible para sus pretensiones sobre cancha rápida.

Carlos Alcaraz

Alcaraz llega a territorio italiano atravesando un gran momento tras consagrarse recientemente en el Masters 1000 de París y el ATP 500 de Viena. Con estas conquistas, el español dejó atrás una dura lesión en la muñeca que lo marginó cuatro meses del circuito, afianzándose en una superficie indoor donde suma apenas tres de sus 29 títulos profesionales.

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Alexander Zverev, número uno del mundo, ante una prueba de fuego

Por el otro lado del cuadro, Alexander Zverev encabezará el Grupo John McEnroe con la tranquilidad de haber asegurado el número uno del ranking mundial hasta el cierre del año. El alemán, campeón del certamen en 2018 y 2021, buscará su tercera estrella ante rivales muy exigentes: el estadounidense Ben Shelton, el francés Arthur Fils y el joven español Rafael Jódar, debutante de 20 años.

Alexander Zverev

Horacio Zeballos representa al tenis argentino en dobles

La acción por parejas también tendrá presencia albiceleste en Italia con el marplatense Horacio Zeballos, quien junto al español Marcel Granollers integrará el Grupo Mark Woodforde. La dupla hispano-argentina se medirá ante Christian Harrison / Neal Skupski, Simone Bolelli / Andrea Vavassori y Kevin Krawietz / Tim Pütz buscando repetir la final alcanzada en 2023.

NZ