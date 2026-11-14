Thiago Tirante luchó con el corazón, pero Taylor Fritz le arrebató el título en Estocolmo

El sueño de levantar su primer trofeo en el circuito grande estuvo muy cerca, pero se escapó por detalles. El argentino Thiago Tirante (53° del ranking mundial) protagonizó una enorme actuación este sábado en la cancha central del ATP 250 de Estocolmo, aunque finalmente debió conformarse con el subcampeonato tras caer en un partidazo ante el estadounidense Taylor Fritz (12°), quien se coronó campeón luego de un ajustado 6-2, 4-6 y 7-6 (3).

Un arranque adverso y una reacción furiosa

El encuentro comenzó cuesta arriba para el platense. En el primer parcial, Fritz impuso condiciones desde la potencia de su servicio y aprovechó las imprecisiones de Tirante para quebrarle en momentos clave, cerrando el set inicial con un contundente 6-2.

Sin embargo, lejos de entregarse, el platense mostró una gran fortaleza mental y cambió la energía en el segundo set.

Ajustó la devolución, empezó a conectar mejor con su drive y, tras un quiebre fundamental, se adueñó de la manga por 6-4 para estirar la definición al tercer y decisivo parcial, obligando al norteamericano a extremar recursos.

El desenlace: un tiebreak para el infarto

El último set fue una batalla de alto voltaje táctico y emocional. Ambos mantuvieron la intensidad con su saque y no se sacaron ventajas, transitando la paridad hasta llegar al 6-6.

En el tiebreak, la experiencia y la jerarquía de Fritz terminaron inclinando la balanza: el estadounidense se mostró más certero en los puntos decisivos y se quedó con el desempate por 7-3 para sentenciar la historia.

Pese a la amargura por la derrota, el balance de la semana en tierras suecas es sumamente positivo para Tirante. El argentino cerró la temporada mostrando un tenis de alto vuelo, plantándole cara a una de las mejores raquetas del circuito y ratificando que está listo para dar el gran salto en 2027.

FMZ