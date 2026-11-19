El alemán Alexander Zverev, actual número uno del ranking mundial, derrotó este jueves al francés Arthur Fils por 6-4 y 7-6 (8/6) en las ATP Finals de Turín, resultado con el que se aseguró el primer puesto del Grupo John McEnroe sin haber cedido un solo set y clasificó de manera directa al estadounidense Ben Shelton a las semifinales del certamen.

Alexander Zverev en las ATP Finals

Zverev levantó dos puntos para set en la segunda manga y enfrentará el sábado al segundo de la otra zona, que saldrá del cruce del viernes entre Daniil Medvedev y Frances Tiafoe.

La preocupación física de Zverev tras el triunfo

Más allá de su impecable andar en Turín, el tenista alemán encendió las alarmas sobre el cierre del partido al mostrar molestias en su tobillo, articulación en la que sufrió una rotura de ligamentos durante Roland Garros 2022.

Alcaraz y Zverev firmes en el camino a la final, pero al límite de lo físico

"El tobillo lamentablemente es un tema que probablemente me acompañará hasta el final de mi carrera por la lesión que tuve hace cuatro años", reconoció Zverev, quien aseguró que trabajará junto a su equipo médico para llegar sin dolor a las semifinales del sábado.

Mirra Andreeva hizo historia en las WTA Finals y desplazó a Aryna Sabalenka como número 2 del mundo

Shelton celebró gracias al alemán y Alcaraz espera estudios

A primera hora, Ben Shelton había cumplido con su parte al superar 7-6 (10/8) y 7-5 al debutante español Rafael Jódar, que con veinte años cerró su primera temporada en el circuito en el décimo lugar del Ranking ATP.

Ben Shelton, adentro

Zverev y Shelton se suman al español Carlos Alcaraz entre los cuatro mejores del torneo de maestros, recordando que el murciano aguarda los resultados de una resonancia magnética tras sufrir una molestia en el isquiotibial durante su victoria del miércoles ante Medvedev.

NZ