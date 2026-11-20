La ATP anunció este viernes en Turín, donde se disputan las ATP Finals, una profunda reestructuración financiera y deportiva que entrará en vigencia en 2028. Según informó el presidente de la entidad, Andrea Gaudenzi, los tenistas del circuito masculino se repartirán más de 350 millones de dólares (320 millones de euros) en premios y primas, una cifra global que escalará hasta los 500 millones al sumar lo aportado por los cuatro torneos de Grand Slam.

Millonario aumento para el Top 250 y nuevo Bonus Pool

De acuerdo con las proyecciones oficiales, los jugadores ubicados dentro del Top 100 mundial percibirán al menos 1,1 millones de dólares por temporada, lo que representa un incremento del 39% respecto a 2025. Por su parte, los integrantes del Top 175 alcanzarán los 450.000 dólares (+47%), mientras que los ubicados en el Top 250 llegarán a 250.000 dólares (+67%), respaldados además por una inversión inédita de 25 millones destinada a garantizar un piso de 100.000 dólares para quienes ocupen entre los puestos 100 y 250 del escalafón.

Andrea Gaudenzi, presidente de ATP

En paralelo, el organismo elevará el denominado Bonus Pool de 21,5 a 50 millones de dólares para premiar a las máximas figuras que brillen en los Masters 1000. "Lo que hacemos con esta bolsa, que se concentra en los cuatro u ocho mejores jugadores, es dirigir ese valor hacia quienes llegan al final de los cuadros, a semifinales y finales; son ellos quienes aportan el esfuerzo adicional", explicó Gaudenzi.

Alexander Zverev clasificó a semifinales de las ATP Finals sin ceder sets y metió a Shelton con su triunfo sobre Fils

Cambios en el ranking y alivio para el calendario

La reforma también impactará de lleno en la confección del ranking ATP y en la exigencia física del calendario. A partir de 2028, se eliminará la regla actual que permite a los tenistas reemplazar tres malos resultados en los Masters 1000 por actuaciones destacadas en certámenes de menor jerarquía (ATP 250 o 500), una medida pensada para desalentar inscripciones de último momento tras caídas prematuras.

Zverev, flamente número 1, superó los 15 millones de dólares en premios durante 2026

ATP busca priorizar la jerarquía de las competencias y extender el descanso fuera de temporada entre noviembre y enero. "Esperamos que los jugadores se centren en la calidad de los torneos más que en la cantidad. Para tener un periodo sin competición más largo y que puedan regenerarse, hay que reducir el número de torneos", concluyó Gaudenzi, adelantando que el calendario definitivo, con menos certámenes ATP 250, se dará a conocer a comienzos de 2027.