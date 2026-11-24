Además de consolidar el proyecto futbolístico de Boca Juniors, Juan Román Riquelme tiene por delante una meta estadística de peso en su rol institucional: ingresar al podio de los presidentes más laureados en la historia del club de la Ribera. Desde que asumió la máxima conducción en 2023, su gestión acumula dos trofeos oficiales, una cifra que podría incrementarse de manera significativa en el corto plazo gracias a la agenda de definiciones que afrontará el equipo.

Riquelme: "El Chiqui Tapia es mi amigo"

Para lograrlo, el ídolo deberá recortar distancia con los nombres que lideran la tabla histórica de dirigentes más exitosos de la institución:

Mauricio Macri: encabeza el ranking con 16 títulos obtenidos durante su ciclo entre 1995 y 2007/2008.

Alberto J. Armando: ocupa el segundo escalón con 12 estrellas (ocho campeonatos de Primera División, dos Copas Libertadores, una Copa Intercontinental y una Copa Argentina).

Manlio Anastasi: cierra el podio en la tercera ubicación con nueve conquistas.

La marca de Anastasi representa la vara directa para Riquelme. El actual mandatario necesita sumar siete títulos más para igualar esa línea y ocho para superarla en soledad, convirtiéndose así en el tercer presidente más ganador de Boca.

Juan Román Riquelme

Las tres coronas que Boca puede sumar en el cierre de 2026

El calendario inmediato le ofrece al Xeneize la posibilidad de engrosar su vitrina antes de que finalice el año, con hasta tres trofeos en disputa:

Copa Argentina: el equipo ya tiene un lugar asegurado en la gran final, donde se medirá frente a Platense.

Torneo Clausura: el conjunto azul y oro sigue en carrera en el certamen local.

Trofeo de Campeones: en caso de consagrarse en el Clausura, accederá automáticamente a esta definición.

Boca campeón de la Copa Sudamericana 2026

El cargado mapa de finales y copas para 2027

De cara a la próxima temporada, el horizonte competitivo presenta entre cuatro y cinco oportunidades adicionales para que Riquelme siga escalando posiciones, varias de ellas ya confirmadas por los logros recientes:

Recopa Sudamericana: Boca ya tiene su boleto asegurado y enfrentará al campeón de la Copa Libertadores.

Supercopa Internacional: se ganó el derecho a disputarla tras finalizar en lo más alto de la Tabla Anual 2026.

Supercopa Argentina: la jugará siempre y cuando logre imponerse en la final de la Copa Argentina ante Platense.

Recopa de Campeones: se abrirá como una posibilidad extra en caso de conquistar la Supercopa Internacional.

De este modo, partiendo de las dos conquistas ya obtenidas (la Tabla Anual y la Copa Sudamericana), Riquelme tiene sobre la mesa un abanico de siete competencias entre el cierre de 2026 y 2027 —Copa Argentina, Torneo Clausura, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina, Recopa de Campeones y Recopa Sudamericana— que, de resolverse a favor del Xeneize, le permitirían alcanzar exactamente los nueve títulos necesarios para meterse en el selecto top 3 presidencial del club.

BP