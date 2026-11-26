La noche en La Bombonera no solo dejó la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 tras vencer 2-0 a Independiente Rivadavia, sino también una marca estadística de enorme peso institucional. Con este triunfo, Rodolfo Arruabarrena alcanzó los 20 duelos de eliminación directa ganados como director técnico del Xeneize, igualando el récord histórico que hasta hoy pertenecía exclusivamente a Carlos Bianchi.

El efecto Arruabarrena: Boca Juniors sostiene el ritmo ganador y va por todo

El presente del equipo de la Ribera atraviesa un momento inmejorable: recientemente consagrado campeón de Liga por la Tabla Anual y flamante dueño de la Copa Sudamericana 2026, el conjunto azul y oro prolongó su racha triunfal en el cierre de la temporada y dejó a su entrenador a un paso de quedar como único líder histórico en la próxima instancia.

Rodolfo Arruabarrena

Eficacia récord y el ranking histórico de entrenadores

Lo más llamativo de la marca conseguida por el Vasco radica en su contundencia. Arruabarrena necesitó apenas 23 cruces para llegar a las 20 victorias (sufrió solo 3 eliminaciones), lo que arroja un impactante 86,9% de efectividad en series definitorias. Por su parte, el Virrey alcanzó sus 20 festejos a lo largo de 28 llaves disputadas (con 8 caídas).

Detrás de ambos líderes en la tabla histórica de técnicos con más series eliminatorias ganadas en Boca se ubican nombres ilustres:

Guillermo Barros Schelotto: 12 ganadas (sobre 18 disputadas).

Miguel Ángel Russo: 11 ganadas (sobre 16, además de 1 compartida con Garasini).

Alfredo Garasini: 10 ganadas (sobre 17, más 1 compartida).

Julio César Falcioni: 9 ganadas (sobre 12).

Sebastián Battaglia: 8 ganadas (sobre 9).

Juan Carlos Lorenzo: 8 ganadas (sobre 10).

Oscar Washington Tabárez: 8 ganadas (sobre 15).

Gustavo Alfaro y Mario Fortunato: 7 ganadas cada uno (ambos sobre 10 cruces).

El camino de Arruabarrena: 20 triunfos y una racha imparable en 2026

El recorrido eliminatorio del Vasco en el banco xeneize se divide en sus dos etapas al frente del plantel, con una racha actual de diez series ganadas de manera consecutiva:

Ciclo 2014-2016 (10 ganadas, 3 perdidas): Debutó en la Sudamericana 2014 dejando en el camino a Rosario Central, Deportivo Capiatá y Cerro Porteño, cayendo recién en semifinales ante River. En 2015 venció a Vélez en el desempate por un lugar en la Libertadores —torneo en el que luego fue eliminado en octavos frente al Millonario— y conquistó de punta a punta la Copa Argentina 2015 tras superar seis rondas seguidas (Huracán Las Heras, Banfield, Guaraní Antonio Franco, Defensa y Justicia, Lanús y Rosario Central). Su única caída en 2016 fue en la final de la Supercopa Argentina ante San Lorenzo.

Ciclo 2026 (10 ganadas, 0 perdidas): En la presente temporada encadenó cuatro éxitos por Copa Argentina (Sarmiento de Junín, Vélez, Racing y Banfield), cinco en la conquista de la Copa Sudamericana (O'Higgins, Deportivo Recoleta, San Pablo, Vasco da Gama y Atlético Mineiro en la final) y el reciente triunfo frente a la Lepra mendocina por el Clausura.

Rodolfo Arruabarrena

La huella dorada de Carlos Bianchi en las llaves directas

Para dimensionar el logro de Arruabarrena basta repasar los 28 cruces que dirigió Carlos Bianchi en sus tres ciclos en la institución, marcados por las grandes gestas internacionales:

La era dorada (1998-2001): Tras ceder en cuartos de la Mercosur 1998 ante Palmeiras, encadenó cuatro series en la Libertadores 2000 (El Nacional, River, América de México y Palmeiras), cayó en cuartos de la Mercosur 2000 ante Atlético Mineiro y cerró el año venciendo al Real Madrid en la Intercontinental. En 2001 repitió las cuatro llaves ganadas en la Libertadores (Junior, Vasco da Gama, Palmeiras y Cruz Azul) antes de caer en Tokio frente al Bayern Múnich.

El regreso multicampeón (2003-2004): En 2003 superó cuatro instancias en la Libertadores (Paysandú, Cobreloa, América de Cali y Santos), eliminó a Colón en la Sudamericana (cayó luego en cuartos ante Atlético Nacional) y venció al Milan en la Intercontinental. En la Libertadores 2004 dejó atrás a Sporting Cristal, São Caetano y River, perdiendo la final por penales frente a Once Caldas.

Última etapa (2013-2014): Sumó dos clasificaciones más —ante Excursionistas por Copa Argentina y frente a Corinthians en octavos de la Libertadores 2013—, pero se despidió en cuartos de esa misma copa ante Newell's y sufrió eliminaciones en Copa Argentina frente a All Boys (2013) y Huracán (2014).

BP