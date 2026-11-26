Boca Juniors derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura 2026 y avanzó a la siguiente instancia, donde será nuevamente local ante Gimnasia de La Plata. Tras conquistar la Copa Sudamericana y adjudicarse el título de Tabla Anual, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena mantiene su alto nivel de competencia en el tramo decisivo del calendario.

Boca no se relajó tras su título y sigue compitiendo

El equipo volvió a responder con notable solvencia al discurso del Vasco, quien apenas terminada la final en Barranquilla lanzó que “Si perdemos con Independiente Rivadavia, no va a servir nada todo esto”. Boca presentó retoques mínimos en relación al once con Mineiro y no mostró mermas físicas ni de nivel.

Boca debutó en Playoffs con un nivel que lo pone candidato

El encuentro comenzó con una postura ofensiva del equipo mendocino, que se acercó a la posibilidad de marcar. Sin embargo, una muy buena intervención del arquero Álvaro Montero sostuvo el empate inicial hasta que el conjunto xeneize logró equilibrar el desarrollo del juego.

La apertura del marcador llegó a través de una jugada revisada por VAR, tras un centro enviado por Sebastián Villa y la pelota que impactó en el brazo extendido del defensor Bonifacio dentro del área. El árbitro Lobo Medina no sancionó la infracción en primera instancia, pero modificó su fallo luego de observar la acción en el monitor y cobró penal para Boca.

Leandro Paredes

Leandro Paredes asumió el compromiso y convirtió el 1-0 parcial mediante un remate cruzado de pierna derecha. El mediocampista disputó los noventa minutos completos pocos días después de haber sufrido un episodio de desmayo en plena entrevista en Barranquilla, luego de consumarse el título de su equipo.

En el segundo tiempo, Boca amplió la ventaja mediante una jugada colectiva iniciada en el mediocampo. Otra vez Paredes protagonista, filtrando un pase profundo para la proyección ofensiva de Lozano, quien envió un centro preciso para la definición acrobática con la que Miguel Merentiel estampó el 2-0 final.

Miguel Merentiel

Boca jugó más de cuarenta minutos con dos goles de ventaja, pero nunca bajó la intensidad. Lejos de eso, supo leer el partido para mover la pelota y llevar el desgaste físico al terreno de Independiente Rivadavia.

Registros históricos de Rodolfo Arruabarrena con Carlos Bianchi y Alfio Basile

Rodolfo Arruabarrena alcanzó una marca histórica que se remonta a veinte años atrás. El entrenador se convirtió en el primer director técnico de Boca Juniors en conseguir ocho victorias consecutivas desde que Alfio Basile lo lograra en 2006.

El Vasco Arruabarrena, sin tiempo para festejar

La racha combina presentaciones correspondientes al plano local e internacional, reflejando desde la estadística el nulo margen de error con el que Boca se movió en la final de la Sudamericana, semifinal de Copa Argentina e instancias decisivas para la obtención del título de Campeón de Liga.

Leandro Paredes encabezó una gran actuación de Boca: los puntajes vs Independiente Rivadavia

El triunfo también significó la victoria número 20 del Vasco en duelos eliminatorios al frente de Boca Juniors, cayendo solamente en 3. Arruabarrena igualó los triunfos de Bianchi, quien con otros formatos de torneos sumó 8 derrotas.

El calendario de Boca Juniors en los Playoffs y la Copa Argentina

La clasificación a los cuartos de final deja a Boca Juniors a dos encuentros de disputar una nueva final oficial en el fútbol argentino. En la próxima instancia de eliminación directa del Torneo Clausura 2026, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local. Rosario Central y Barracas Central aparecen por la misma ruta en el camino a la final.

Boca 2026

Boca también tiene por delante la final de la Copa Argentina, ante Platense el próximo 2 de diciembre, y un objetivo que puede abrírsele en el horizonte: Si el Xeneize logra el duro objetivo de ganar el Clausura, disputará un nuevo título en el Trofeo de Campeones antes de fin de año.