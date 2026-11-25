Boca Juniors se clasificó a cuartos de final de los Playoffs del Clausura 2026 con una sólida victoria ante Independiente Rivadavia. El Xeneize fue de menor a mayor y terminó dominando el juego sin sobresaltos, aunque con algunas jugadas puntuales que marcaron el rumbo de las acciones.

Boca vs Independiente Rivadavia

Leandro Paredes fue la gran figura del equipo, completando los noventa minutos tras terminar muy desgastado en la final de la Copa Sudamericana, incluso encendiendo alertas por un desmayo en plena entrevista. El capitán Xeneize movió los hilos y sumó un nuevo gol desde su regreso.

Uno por uno, los puntajes de Boca vs Independiente Rivadavia

Álvaro Montero (6): Tuvo una intervención importante en los minutos iniciales, cuando Independiente Rivadavia se mostró mejor. Terminó con poco trabajo.

Leandro Lozano (8): Una de las figuras de Boca en la noche, con constante despliegue y asistencia para el gol de Merentiel. Pudo haber sido expulsado por una fuerte patada contra Matías Fernández que ni el juez ni el VAR advirtieron como tal.

Pasillo de campeón en Boca vs Independiente Rivadavia

Lautaro Di Lollo (7): Partido sobrio y sin complicaciones para Di Lollo, quien se movió con seguridad como referencia de la última línea.

Facundo Herrera (7): Otro juego de alto rendimiento para Jagger, totalmente afianzado pese a su juventud.

Lautaro Blanco (6): Mucha intensidad para el ida y vuelta, con mayor atención a la marca y cierta irregularidad en la ofensiva.

Milton Delgado (6): Salió lesionado a diez minutos de finalizar la primera mitad, hasta ese momento se lo había visto desgastado, pese al despliegue.

Williams Alarcón, lesionado en Boca Juniors

Tomás Belmonte (6): Ingresó en reemplazo de Ascacíbar y lo hizo bien, sin sobresaltos y acoplándose positivamente al funcionamiento del equipo.

Leandro Paredes (8): Manejó los principales aspectos del juego, quizás algo liberado por parte del rival, pero con la jerarquía para desatarse de los nudos propuestos en campo rival. Metió el gol que abrió el juego y armó la jugada del segundo con un precioso pase. Jugó a un alto ritmo y no se mostró disminuido de lo físico.

Tomás Aranda (6): Algunos destellos que lo mostraron en su dimensión ofensiva, aunque lento en algunos pasajes de partido. Mejoró con el rodaje, ganando confianza con el correr de los minutos.

Sebastián Villa

Sebastián Villa (7): El eje del ataque de Boca, rompiendo en acciones individuales pero también muy atento a ocupar espacios para buscar juego asociado. De lo mejor de Boca en el partido.

Miguel Merentiel (8): Mandó a guardar la más clara que tuvo y se llevó una de las grandes ovaciones de la noche, siguiendo firme para el gol en un momento muy importante de la temporada.

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Williams Alarcón: Apenas doce minutos en cancha, entró por el lesionado Delgado y salió con molestias.

Alan Velasco (6): Entró enchufado para ocupar el lugar que Alarcón dejó vacante por su inesperada lesión. Aportó equilibrio ofensivo.

Leonel Flores (6): Armó juego en ataque y tuvo una chance clara que le negó el arquero visitante.

Adam Bareiro (6): reapareció en el primer equipo de Boca y se acercó al gol, buscando destacar tras su inactividad.

Rodrigo Battaglia: sumó minutos de cara al cierre de temporada.