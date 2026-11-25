Cuatro días después de conquistar la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors dio inmediata vuelta de página para el comienzo de los Playoffs del Clausura ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Los futbolistas visitantes recibieron al plantel Xeneize con un pasillo de campeón, reconociendo el título de Tabla Anual.

El gesto de Independiente Rivadavia marca un contraste total con lo ocurrido el año pasado entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, cuyos futbolistas realizaron un “espaldazo” al Canalla campeón de este mismo título local.

Boca mostró sus 19 títulos internacionales

Sin festejos en la previa al partido, tal como pidió Rodolfo Arruabarrena, Boca Juniors sí hizo referencia a su dominio en campo internacional. El club desplegó sobre el campo de juego una bandera por cada uno de sus 19 títulos internacionales, incluyendo la Sudamericana 2026 que lo separó de Independiente como el equipo argentino más ganador en este tipo de trofeos.

Títulos internacionales de Boca Juniors

El público acompañó el momento al canto de “Rey de copas”, destacando la importancia de cortar la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Leandro Rey Hilfer será el árbitro de la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense

Reconocimiento al Vasco Arruabarrena y el recuerdo a Maradona

Rodolfo Arruabarrena fue uno de los más ovacionados en la previa al partido, y fue homenajeado por haber cumplido recientemente 100 partidos al frente de Boca Juniors. El Vasco recibió una camiseta alusiva de manos del Chelo Delgado, y volvió a llevarse todo el cariño de la gente.

Recuerdo de Diego Armando Maradona

La figura de Diego Maradona también tuvo un lugar especial en La Bombonera, justo en el día que se cumplen seis años de su fallecimiento. El Diez apareció en la pantalla del estadio antes del partido, y la gente desplegó banderas alusivas además de cantar el reconocido hit “Vale diez palos verdes, se llama Maradona…”