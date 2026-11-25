Poco a poco, el Torneo Clausura comienza a entrar en su etapa decisiva y este miércoles se disputará el último cruce de los octavos de final. Luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, Boca recibirá a Independiente Rivadavia desde las 21:00 horas en La Bombonera.

El ganador de esta llave a partido único avanzará a los cuartos de final, instancia en la que ya espera Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de vencer a Newell´s.

El partido será arbitrado por Luis Lobo Medina y se podrá ver en vivo a través de la señal televisiva de ESPN Premium.

Cómo llega Boca

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega en un momento soñado y vuelve a pisar La Bombonera apenas cuatro días después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

Boca llega tras ser campeón de la Sudamericana

En cuanto al torneo local, el Xeneize también llega tras consagrarse campeón de la Tabla Anual, luego de vencer a Defensa y Justicia en la última fecha de la fase regular. Con ese triunfo, sumó tres puntos fundamentales que le permitieron finalizar segundo en la Zona A y asegurarse la localía en los próximos cruces eliminatorios, siempre y cuando avance de ronda.

Teniendo en cuenta el importante desgaste físico que arrastran algunos de sus titulares, el Vasco habría preparado una formación mixta para enfrentar a la Lepra. Sin embargo, los campeones internacionales quieren estar presentes y lo más probable es que se repita la estructura del equipo que salió a la cancha el último sábado ante Mineiro.

Cómo llega Independiente Rivadavia

Por su parte, el equipo mendocino conducido por Alfredo Berti buscará dar el golpe en condición de visitante para seguir con vida en los playoffs.

Para encontrar el último partido de la Lepra hay que remontarse 13 días atrás, cuando disputó la Supercopa Argentina, en la que cayó por 3-2 frente a Estudiantes de La Plata.

Independiente Rivadavia viene de perder ante Estudiantes

En cuanto al torneo local, Independiente Rivadavia consiguió meterse en los playoffs sobre el cierre de la fase regular. En la última fecha, empató 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza, resultado que le permitió al Lobo mendocino asegurarse el séptimo puesto de la Zona B y quedarse con el último boleto a los octavos de final.

Boca vs Independiente Rivadavia: probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari, Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce.

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