“Si perdemos con Independiente Rivadavia, no va a servir nada todo esto”, lanzó Rodolfo Arruabarrena pocos minutos después que Boca Juniors arrolle a Atlético Mineiro para ganar la Copa Sudamericana y volver a ser campeón internacional luego de 18 años. La declaración del Vasco, de gesto inmutable, no pareció esconder ninguna falsa modestia, incluso y lejos de eso, fue la frase de una persona convencida de que esto todavía no terminó.

Boca campeón de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors no solo logró darle un increíble vuelco a su Temporada 2026, sino que también logró saldar algunas cuentas pendientes de los últimos años. Luego de estar tres años sin salir campeón, el Xeneize de Arruabarrena logró dos vueltas olímpicas con catorce días de diferencia.

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Boca y su gente celebraron un objetivo grande en la Sudamericana 2026, y aunque la panza está llena, el equipo debe ir por más, y nadie lo entiende como su entrenador.

La mentalidad de Arruabarrena para un Boca que le corresponde

La llegada de Arruabarrena a Boca Juniors marcó un quiebre en la temporada, con 18 triunfos en sus 29 partidos dirigidos, con las últimas siete de manera consecutiva. El Xeneize no paró de ganar desde que el resultado pasó a ser “una obligación” para mantener su liderazgo en la anual, y afrontar la final de Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena

Arruabarrena fue coherente en su discurso siempre, aún cuando el equipo transitó la racha de 17 partidos sin derrotas, seguidilla en la que el equipo avanzó dos rondas de Copa Sudamericana y accedió a semifinales de Copa Argentina. El Vasco siempre habló de mejorar, de que no se había logrado nada, y de que el equipo necesitaba seguir creciendo.

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Es cierto que el DT hizo algo muy difícil en el Fútbol Argentino, encontrar rápidamente el equipo. Arruabarrena dio en la tecla de arranque y fue construyendo el equipo sobre una base sólida, que necesitó menos de un semestre para salir de memoria, más allá de algún retoque circunstancial.

Rodolfo Arruabarrena

La “advertencia” del Vasco tras ganar la Sudamericana no es impostada ni quita presión, más bien todo lo contrario. A poco más de un mes para finalizar el año 2026, Boca podría ganar tres títulos más. Y su DT lo sabe, lo tiene muy presente, y por eso no deja de exigir, ni siquiera cuando Boca viene de deshacerse de una verdadera cuenta pendiente.

Boca recibe a Independiente Rivadavia

Boca Juniors inicia este miércoles 25 de noviembre su camino en los Playoffs del Clausura 2026, cerrando la instancia de cuartos de final ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El Xeneize recibe a una Lepra mendocina golpeada tras perder la Supercopa Argentina contra Estudiantes, pero a su vez beneficiada por el título internacional bostero, ya que mejoró su posición en la Tabla Anual y disputará fase previa de la Copa Libertadores.

Boca campeón de la Sudamericana 2026

El equipo del Vasco recibirá todo el calor de La Bombonera, en el primer contacto del equipo con su estadio y su público tras la consagración, y también que en caso de avanzar será local de Gimnasia de La Plata en cuartos de final.

Entre la carga física y emocional, Boca arranca una nueva ilusión desde las 21.00hs.