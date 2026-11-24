En la antesala de uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Torneo Clausura, Diego Flores tomó la palabra y elevó la temperatura futbolística. Tras la práctica del plantel profesional, el director técnico de Instituto de Córdoba analizó el compromiso que disputarán este fin de semana en Alta Córdoba frente a River Plate y dejó en claro que su equipo no se achica ante la magnitud del rival.

Instituto confirmó que recibrá a River en Alta Córdoba: día y horario para el duelo de cuartos de final

"River no intimida. Es fútbol argentino. Creo que, en este torneo, perdieron seis partidos y nosotros dos", disparó sin rodeos el "Traductor" ante los micrófonos, respaldando su postura en la solidez estadística que mostró la Gloria a lo largo de la fase regular en comparación con el elenco conducido por Leonardo Ponzio.

Si bien el estratega cordobés evitó subestimar el potencial individual y colectivo del conjunto de Núñez —al que calificó como un adversario "durísimo, con mucha jerarquía"—, hizo hincapié en las fortalezas propias para equilibrar la balanza en el mano a mano.

En ese sentido, Flores destacó que el plantel cuenta con "sus armas" y subrayó un factor determinante para la definición: "Tenemos la gran ventaja de haber salido primeros y tener la localía". Con el respaldo de su gente como bandera, anticipó un planteo de máxima entrega física y táctica: "Vamos a prepararnos para generar un partido muy bien jugado, con el cuchillo entre los dientes". Para cerrar su análisis, redobló la apuesta: "River va a tener que hacer mucho. Nosotros también vamos a dejar la vida".

Diego Flores, DT de Instituto de Córdoba

Cómo llegan ambos equipos al duelo en Alta Córdoba

El choque encuentra a los dos protagonistas con enviones anímicos importantes tras superar sus respectivas llaves de octavos de final. Instituto accedió a esta instancia luego de eliminar a Huracán en un encuentro cargado de tensión que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes. River, por su parte, selló su pasaje tras mostrar contundencia en el estadio Monumental, donde venció por 3-1 a Lanús.

Con el escenario listo en Alta Córdoba, la Gloria buscará hacer valer su condición de local para dar uno de los grandes golpes del certamen y meterse entre los cuatro mejores del Torneo Clausura.

BP