Este miércoles 25 de noviembre continúa la acción de la UEFA Champions League 2026/27 con el cierre de la Fecha 5 de su fase regular. La jornada contará con nueve compromisos repartidos en la franja vespertina de Argentina, comenzando a las 14:45 con dos duelos y completándose a partir de las 17:00 con los siete partidos restantes.
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El primer turno tendrá como principal atractivo al Barcelona, que viajará hasta Bakú para medirse ante el Sabah con el objetivo de seguir sumando en la tabla general, mientras que el Villarreal buscará hacerse fuerte en República Checa frente al Slavia Praga.
Ya en el turno central de las 17:00, la atención se repartirá entre varios candidatos al título. En Francia, el París Saint-Germain recibirá a la Roma en uno de los choques más equilibrados de la jornada, al tiempo que el Bayern Múnich visitará al Lille. Por su parte, el Liverpool enfrentará al Club Brujas en territorio belga, el Manchester United se medirá con el Sporting CP en Lisboa, el Inter será anfitrión del Stuttgart y el Atlético de Madrid recibirá al Viking noruego en la capital española.
Cronograma completo: horarios, sedes y TV (hora de Argentina)
Sabah vs. Barcelona | 14:45 | Estadio Olímpico de Bakú | TV: Fox Sports / Disney+ Premium
Slavia Praga vs. Villarreal | 14:45 | Eden Arena (Praga) | TV: ESPN 2 / Disney+ Premium
PSG vs. Roma | 17:00 | Parque de los Príncipes (París) | TV: ESPN / Disney+ Premium
Club Brujas vs. Liverpool | 17:00 | Estadio Jan Breydel (Brujas) | TV: Fox Sports / Disney+ Premium
Atlético de Madrid vs. Viking | 17:00 | Riyadh Air Metropolitano (Madrid) | TV: ESPN 2 / Disney+ Premium
Lille vs. Bayern Múnich | 17:00 | Estadio Pierre-Mauroy (Lille) | TV: ESPN 3 / Disney+ Premium
Inter de Milán vs. Stuttgart | 17:00 | Estadio San Siro (Milán) | TV: ESPN 4 / Disney+ Premium
Sporting CP vs. Manchester United | 17:00 | Estadio José Alvalade (Lisboa) | TV: Fox Sports 2 / Disney+ Premium
Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe | 17:00 | Stamford Bridge (Londres) | TV: Disney+ Premium
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