Sin margen para relajarse tras haber levantado la Copa Sudamericana el último sábado, Boca ya tiene la mente puesta en este miércoles, cuando a las 21.00 reciba a Independiente Rivadavia en La Bombonera, por los los octavos de final del Torneo Clausura.

En ese sentido, Rodolfo Arruabarrena dio a conocer la nómina de 24 citados y comienza a delinear una formación muy similar a la que jugó en Barranquilla ante Atlético Mineiro.

Los convocados de Boca para recibir a Independiente Rivadavia

En la gráfica oficial difundida por el club para el cruce de playoffs se confirma que están todos los habituales dentro de la nómina de 24 futbolistas, mientras que los que quedaron marginados de esta convocatoria son Gorosito, Pellegrino, Romero y Giménez.

¿Juega Leandro Paredes en octavos? El seguimiento especial de Boca tras su desmayo

Posible equipo de Boca vs Independiente Rivadavia

Tras la consagración internacional, el Vasco dejó en claro que el plantel no quiere conformarse y que el objetivo inmediato es avanzar en el certamen local bajo la premisa de no fallar.

La idea del cuerpo técnico es sostener la base de la última presentación internacional, aunque restan definir dos puestos clave antes del inicio del partido.

En la zona media, Santiago Ascacibar arrastra las secuelas de un leve esguince en el tobillo derecho sufrido ante Defensa y Justicia, con el que jugó al límite frente a Atlético Mineiro, por lo que podría descansar y cederle su lugar a Tomás Belmonte.

Santiago Ascacibar, una de las dudas para este miércoles

En tanto, en la ofensiva, Alan Velasco pelea por ingresar en reemplazo de Tomás Aranda, quien regresó recientemente de una fractura en el peroné derecho y sumó su primera titularidad en Barranquilla.

La buena noticia pasa por Leandro Paredes, quien había generado preocupación tras desmayarse luego de la final de la Sudamericana, pero ya se encuentra recuperado y apunta a ser titular en la mitad de la cancha.

De no mediar imprevistos en las horas previas, el equipo titular formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

FMZ