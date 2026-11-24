Volvió la Champions League y, con ella, también regresó su amor más grande: el Real Madrid. Por la quinta jornada de la Orejona, los Merengues protagonizaron una reacción arrolladora en el Santiago Bernabéu y golearon 5-1 al PSV de Países Bajos.

Después de un primer tiempo incómodo en el que comenzó abajo en el marcador, el conjunto dirigido por José Mourinho transformó el partido en el complemento y alcanzó los 15 puntos sobre 15 posibles, consolidándose como líder absoluto con puntaje ideal.

Sorpresa y golpe en el primer tiempo

El planteo de Peter Bosz incomodó de entrada al Merengue: PSV presionó alto, disputó cada pelota dividida con intensidad y buscó lastimar a la espalda de la defensa madridista con apariciones de Ruben Van Bommel, Ivan Perisic y Mijnans, mientras Kodai Sano seguía de cerca a Bernardo Silva.

Aunque Vinícius Júnior estuvo cerca de abrir el marcador, el equipo neerlandés golpeó a los 32 minutos: tras revisión del VAR por una falta de Aurélien Tchouaméni sobre Mijnans, Perisic ejecutó el penal con precisión y puso el 1-0 para la visita antes del entretiempo.

Reacción y goleada madrileña en el segundo tiempo

Disconforme con el rendimiento de la primera parte, José Mourinho movió el banco en el entretiempo con tres variantes simultáneas: mandó a la cancha a Dean Huijsen, Jude Bellingham e Ibrahima Konaté en lugar de Éder Militão, Tchouaméni y Antonio Rüdiger. Las modificaciones transformaron por completo la postura del equipo español.

Apenas a los 50 minutos, una combinación colectiva que nació en Vinicius, pasó por Yan Diomande y continuó con una sutil habilitación de taco de Arda Güler dejó de frente al arco a Federico Valverde, quien definió con precisión para decretar el 1-1 y encender al Bernabéu.

Con el empate en el bolsillo, el Madrid asfixió al PSV mediante una presión alta constante que dejó sin respuestas al conjunto neerlandés. Tras un par de intervenciones salvadoras del arquero Kovar ante Güler y el propio Bellingham, la remontada se concretó a los 60 minutos: Kylian Mbappé asistió al mediocampista inglés, que controló en el área con jueguitos incluidos y definió en el aire, casi con el borde externo, junto al poste para firmar un golazo y el 2-1.

Cuatro minutos más tarde, la presión volvió a dar frutos: Arda Güler recuperó en campo contrario y le sirvió la pelota a Mbappé, que empujó a placer para el 3-1.

Lejos de conformarse, el Madrid siguió generando peligro: A los 84, tras una gran maniobra de Brahim Díaz, Mbappé eludió a Kovar en el mano a mano y definió con el arco vacío para sellar su doblete y el 4-1.

Finalmente, a los 87 minutos, Vinícius Júnior coronó su gran segundo tiempo tras una linda asistencia de Bellingham para estampar el 5-1 definitivo.

Con este triunfo contundente, Real Madrid ratificó su condición de candidato en la Champions League: suma cinco victorias en igual cantidad de partidos y manda en lo más alto de la tabla de posiciones con 15 puntos.

FMZ