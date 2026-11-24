En los últimos meses, cobró cada vez más fuerza un rumor que ilusionaba a todo Boca: la posibilidad de que Paulo Dybala se pusiera la camiseta azul y oro. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese sueño comenzó a apagarse y este martes recibió un nuevo baldazo de agua fría.

En la conferencia de prensa previa al compromiso que la Roma disputará este miércoles frente al PSG por la UEFA Champions League, el atacante argentino de 33 años fue consultado sobre su futuro y lanzó una definición que lo aleja, al menos en el corto plazo, de un desembarco en La Ribera.

Ante la pregunta respecto a una declaración previa sobre su intención de cerrar su carrera en Italia, el cordobés ratificó su postura con contundencia: “Espero que sí, para mí sería muy lindo, como dije ahí. Llegué con 18 años y no me veo en otro lado”.

Una puerta entreabierta por su contrato

Si bien sus palabras enfriaron el entusiasmo de los hinchas xeneizes, el propio futbolista evitó dar por cerrado definitivamente lo que pueda ocurrir más adelante y recordó el plazo de su actual contrato con el conjunto de la capital italiana.

“El fútbol cambia mucho, a veces cambia de golpe, sobre todo en este fútbol más moderno, digamos, donde hay muchos movimientos. Pero disfruto ahora, me queda un año de contrato acá y disfruto este momento, de lo que está haciendo el equipo y después veremos”, expresó el cordobés.

A su lado en la sala de prensa estuvo el entrenador del equipo romano, Gian Piero Gasperini, quien había pedido expresamente por su continuidad cuando el jugador estuvo en el radar Xeneize a mitad de año, que bromeó consultándole si ese cierre de carrera podría darse en otro club italiano, generando la sonrisa del argentino.

El contexto que ilusionaba a Boca

El nombre de Dybala se mantiene en la órbita de Boca tanto por el interés manifiesto de Juan Román Riquelme en mercados anteriores como por el fanatismo confeso del delantero por el club y su estrecha amistad con Leandro Paredes, capitán del equipo y excompañero suyo tanto en la Selección Argentina como en la propia Roma.

Dybala junto a Paredes, excompañeros en la Roma

Sin embargo, con vínculo firmado en Italia hasta el 30 de junio de 2027, el escenario marca que cualquier intento formal por incorporarlo queda supeditado a la evolución de su situación contractual a mitad del próximo año, mientras la Joya hoy prioriza su presente en el fútbol italiano.

FMZ